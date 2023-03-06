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Після війни Україна має в першу чергу затвердити демократичні інститути, — вчені

6 березня 2023 10:25
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Військова готовність зовсім не є несумісною з демократією
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Україна має затвердити демократичні інститути безпосередньо після війни. Зробити це потрібно не лише тому, що умови під час відбудови будуть іншими, ніж під час війни. Є всі підстави вважати, що інститути, які будуть створені в повоєнній Україні, впливатимуть на її майбутнє принаймні на десятиліття вперед. І було б серйозною помилкою вважати, що створювати потрібні для майбутнього України інститути слід лише після закінчення ранньої фази відбудови.

Про це попереджають автори рекомендацій щодо пріоритетів повоєнної відбудови та реформ державного управління в книзі "Відновлення України: принципи та політика" Тимофій Милованов (Київська школа економіки, Піттсбурзький університет) та Жерар Ролан (Каліфорнійський університет, Берклі; Центр досліджень економічної політики (CEPR); Національне бюро економічних досліджень (NBER)).

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Одним із аргументів противників першочергового утвердження демократичних інститутів є те, що відбудова вимагатиме швидкого ухвалення рішень і що звичайне демократичне прийняття рішень на основі консенсусу є надто повільним. Тому, мовляв, слід чекати до кінця ранньої фази відбудови, перш ніж створювати нормальні демократичні інститути. 

Справді, кажуть учені, рання стадія повоєнної відбудови України вимагатиме швидких рішень у багатьох сферах. Тим не менше, існують способи забезпечити швидке ухвалення рішень, повністю сумісні зі встановленням демократичних інститутів із самого початку.

Обґрунтування того, що розбудову демократичних інститутів слід відкласти через специфіку повоєнної реконструкції, несе ризик створення інститутів із вадами, які, ймовірно, зберігатимуться протягом тривалого часу.

Інший аргумент противників демократичних інститутів полягає в тому, що доки росія не зазнає остаточної поразки та не буде неспроможна знову вести війну, Україна має залишатися на стежці війни та не може дозволити собі створити демократичні інститути. 

Цей аргумент хибний з двох причин, стверджують вчені. По-перше, військова готовність зовсім не є несумісною з демократією. Іншими словами, цілком можливо встановити демократичне правління, готуючись до агресії. По-друге, постійна мілітаризація всієї країни ризикує створити інерцію та посилити потенційних автократів, які прагнуть побудувати недемократичну державу.
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Про те, якими мають бути кроки з відбудови України після війни, читайте в авторському матеріалі  Новини.LIVE

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