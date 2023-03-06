После войны Украина должна в первую очередь утвердить демократические институты, — ученые

Военная готовность вовсе не является несовместимой с демократией

Украина должна утвердить демократические институты непосредственно после войны. Сделать это нужно не только потому, что условия во время восстановления будут иными, чем во время войны. Есть все основания полагать, что институты, которые будут созданы в послевоенной Украине, будут влиять на ее будущее, по крайней мере, на десятилетия вперед. И было бы серьезной ошибкой считать, что создавать нужные для будущего Украины институты следует только после окончания ранней фазы восстановления.

Об этом предупреждают авторы рекомендаций относительно приоритетов послевоенного восстановления и реформ государственного управления в книге "Восстановление Украины: принципы и политика" Тимофей Милованов (Киевская школа экономики, Питтсбургский университет) и Жерар Ролан (Калифорнийский университет, Беркли; Центр исследований экономической политики (CEPR); Государственное бюро экономических исследований (NBER)).

Демократия возможна

Одним из аргументов противников первоочередного утверждения демократических институтов является то, что восстановление потребует быстрого принятия решений и что обычное демократическое принятие решений на основе консенсуса слишком медленно. Поэтому, мол, следует ожидать конца ранней фазы восстановления, прежде чем создавать нормальные демократические институты.

Действительно, говорят ученые, ранняя стадия послевоенного восстановления Украины потребует быстрых решений во многих сферах. Тем не менее, существуют способы обеспечить быстрое принятие решений, полностью совместимых с установлением демократических институтов с самого начала.

Обоснование того, что развитие демократических институтов следует отложить из-за специфики послевоенной реконструкции, несет риск создания институтов с недостатками, которые, вероятно, будут сохраняться в течение длительного времени.

Другой аргумент противников демократических институтов состоит в том, что пока россия не потерпит окончательное поражение и не будет неспособна снова вести войну, Украина должна оставаться на тропе войны и не может позволить себе создать демократические институты.

Этот аргумент ошибочен по двум причинам, утверждают ученые. Во-первых, военная готовность вовсе не несовместима с демократией. Иными словами, вполне возможно установить демократическое правление, готовясь к агрессии. Во-вторых, постоянная милитаризация всей страны рискует создать инерцию и усилить потенциальных автократов, стремящихся построить недемократическое государство.

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О том, какими должны быть шаги по восстановлению Украины после войны, читайте в авторском материале Новини.LIVE