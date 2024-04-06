Україна отримає фінансову допомогу від Південної Кореї

Зустріч міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі. Фото: МЗС Північної Кореї

Південна Корея надасть Україні середньо- та довгострокову фінансову допомогу. Йдеться про 2,3 мільярда доларів, а також кошти на реабілітацію українським захисникам.

Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Південної Кореї після зустрічі міністрів закордонних справ Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у Брюсселі.

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За словами міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Йоль, країна продовжить допомагати Україні, а також виділить пакет допомоги на 2,3 мільярда доларів, починаючи з цього року.

Водночас Південна Корея надасть 12 мільйонів доларів на реабілітацію українських військових через Цільовий фонд НАТО. Військово-медичний клінічний реабілітаційний центр НАТО забезпечує хірургічне та психологічне лікування, дослідження, освіту та навчання для поранених українських солдатів.

У МЗС Південної Кореї уточнили, що НАТО планує допомогти у створенні таких центрів у п’яти містах України, зокрема в Ірпені під Києвом.

Глава МЗС Південної Кореї наголосив, що збройна підтримка Росії Північною Кореєю впливає не лише на безпеку Європи, але й на безпеку Корейського півострова та регіону Інтай. Він додав, що передача Росією передових військових технологій і постачання переробленої нафти в Північну Корею зачіпає Корейський півострів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що за попередніми оцінками від липня 2023 року Росія вже отримала від Північної Кореї близько 7000 контейнерів з озброєнням і військовою технікою. Відносини сторін покращилися після саміту на російському космодромі, який провели диктатори РФ та КНДР Володимир Путін і Кім Чен Ин.

Ми також писали, що країни НАТО нададуть Україні новий пакет допомоги. Зокрема країни Альянсу готові поставити нашій країні боєприпаси та безпілотники.