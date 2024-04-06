Украина получит финансовую помощь от Южной Кореи

Встреча министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Фото: МИД Северной Кореи

Южная Корея предоставит Украине средне- и долгосрочную финансовую помощь. Речь идет о 2,3 миллиардах долларов, а также средствах на реабилитацию украинским защитникам.

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Южной Кореи после встречи министров иностранных дел Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.

Читайте также:

По словам министра иностранных дел Южной Кореи Чо Тхе Йоль, страна продолжит помогать Украине, а также выделит пакет помощи на 2,3 миллиарда долларов, начиная с этого года.

В то же время Южная Корея выделит 12 миллионов долларов на реабилитацию украинских военных через Целевой фонд НАТО. Военно-медицинский реабилитационный центр НАТО обеспечивает хирургическое и психологическое лечение, исследование, образование и обучение для раненых украинских солдат.

В МИДе Южной Кореи уточнили, что НАТО планирует помочь в создании таких центров в пяти городах Украины, в том числе в Ирпене под Киевом.

Глава МИД Южной Кореи подчеркнул, что вооруженная поддержка России Северной Кореей влияет не только на безопасность Европы, но и безопасность Корейского полуострова и региона Интай. Он добавил, что передача Россией передовых военных технологий и поставки переработанной нефти в Северную Корею затрагивает Корейский полуостров.

Что еще нужно знать

Напомним, министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что по предварительным оценкам от июля 2023 г. Россия уже получила от Северной Кореи около 7000 контейнеров с вооружением и военной техникой. Отношения сторон улучшились после саммита на российском космодроме, проведенном диктаторами РФ и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ин.

Мы также писали, что страны НАТО предоставят Украине новый пакет помощи. В частности, страны Альянса готовы поставить нашей стране боеприпасы и беспилотники.