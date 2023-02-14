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Пивовари розповіли, на скільки скоротилось виробництво на тлі війни

14 лютого 2023 09:57
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Виробництво пива — пивовари розповіли, як змінились показники
Обсяг знизився на 27,9%
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні минулого року скоротилося виробництво пива. Обсяг знизився на 27,9% проти 2021 року, до 122,8 млн дал.

Про це повідомляє пресслужба галузевої організації пивоварів "Укрпиво".

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Ситуація в галузі

Як зазначається, після падіння виробництва цього хмільного напою та зупинення частини пивоварних заводів у першому кварталі на 50% — під кінець 2022 року галузь почала поволі відновлюватися.

Так, за результатом першого кварталу року падіння сягнуло 42,8% проти періоду 2021-го. У травні падіння було на рівні 36,4%, у червні — 32%, у липні та серпні — 31,6%, у вересні — 30,5%, у жовтні — 28,6%, у листопаді — 28,1%.

Загалом під час війни в країні пивовари виробили 164,8 тис. тонн солоду, а це на 24,5% менше проти показника 2021-го.

За січень цього року виробили 8,1 млн дал пива. Обсяг на 15,2% менший у порівнянні з січнем минулого року. Також на 43,4% виробили менше солоду 10,66 тис. тонн.

Примітно, що в Україні 2021 року теж скорочувалося виробництва пива, проте незначно — на 5% менше пива порівняно з 2020 роком (170,5 млн дал).

Нагадаємо, в Україні можуть заборонити оплату підакцизних товарів готівкою. Якщо ідею буде схвалено, розраховуватися за алкоголь, цигарки та навіть пальне можна буде лише банківською карткою.

Також Новини.LIVE писали, що у росії на полицях великих профільних мереж магазинів знову з'являться популярні закордонні спиртні напої — віскі Johnnie Walker та лікер Jagermeister. Їх паралельно збираються завезти російські дистриб'ютори.

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