Виробництво пива — пивовари розповіли, як змінились показники

Обсяг знизився на 27,9%

В Україні минулого року скоротилося виробництво пива. Обсяг знизився на 27,9% проти 2021 року, до 122,8 млн дал.

Про це повідомляє пресслужба галузевої організації пивоварів "Укрпиво".

Ситуація в галузі

Як зазначається, після падіння виробництва цього хмільного напою та зупинення частини пивоварних заводів у першому кварталі на 50% — під кінець 2022 року галузь почала поволі відновлюватися.

Так, за результатом першого кварталу року падіння сягнуло 42,8% проти періоду 2021-го. У травні падіння було на рівні 36,4%, у червні — 32%, у липні та серпні — 31,6%, у вересні — 30,5%, у жовтні — 28,6%, у листопаді — 28,1%.

Загалом під час війни в країні пивовари виробили 164,8 тис. тонн солоду, а це на 24,5% менше проти показника 2021-го.

За січень цього року виробили 8,1 млн дал пива. Обсяг на 15,2% менший у порівнянні з січнем минулого року. Також на 43,4% виробили менше солоду 10,66 тис. тонн.

Примітно, що в Україні 2021 року теж скорочувалося виробництва пива, проте незначно — на 5% менше пива порівняно з 2020 роком (170,5 млн дал).

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