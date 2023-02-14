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Пивовары рассказали, на сколько сократилось производство на фоне войны

14 февраля 2023 09:57
lis.jpg - Ксения Лисновская
Производство пива — пивовары рассказали, как изменились показатели
Объем снизился на 27,9%
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине в прошлом году сократилось производство пива. Объем снизился на 27,9% по сравнению с 2021 годом, до 122,8 млн дал.

Об этом сообщает пресс-служба отраслевой организации пивоваров "Укрпиво".

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Ситуация в отрасли

Как отмечается, после падения производства этого хмельного напитка и остановки части пивоваренных заводов в первом квартале на 50% — к концу 2022 года отрасль начала медленно восстанавливаться.

Так, по результату первого квартала года падение составило 42,8% против периода 2021-го. В мае падение было на уровне 36,4%, в июне — 32%, в июле и августе — 31,6%, в сентябре — 30,5%, в октябре — 28,6%, в ноябре — 28,1%.

В общей сложности во время войны в стране пивовары произвели 164,8 тыс. тонн солода, а это на 24,5% меньше против показателя 2021-го.

За январь этого года произвели 8,1 млн дал пива. Объем на 15,2% меньше по сравнению с январем прошлого года. Также на 43,4% произвели меньше солода 10,66 тыс. тонн.

Примечательно, что в Украине в 2021 году тоже сокращалось производство пива, однако незначительно — на 5% меньше пива по сравнению с 2020 годом (170,5 млн дал).

Напомним, в Украине могут запретить оплату подакцизных товаров наличными. Если идея будет одобрена, рассчитываться за алкоголь, сигареты и даже горючее можно будет только банковской картой.

Также Новини.LIVE писали, что в россии на полках крупных профильных сетей магазинов снова появятся популярные зарубежные спиртные напитки — виски Johnnie Walker и ликер Jagermeister. Их параллельно собираются ввезти российские дистрибьюторы.

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