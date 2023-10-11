Податкова змусить таксистів обладнати авто касовими апаратами

Автопарк таксі. Фото: taxideshevo.com

Таксисти мають встановити в автомобілях касові апарати та видавати фіскальні чеки за проїзд. Пасажир при цьому може сплачувати за проїзд як готівкою, та і за допомогою картки.

Про це нагадує Державна податкова служба України.

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Касові апарати у таксі

Державна податкова служба України нагадує, що усі автомобілі, які надають послуги з перевезення пасажирів, мають бути обладнані касовими апаратами.

Нагадування для таксистів від ДПУС. Фото: скриншот

У податкові також нагадують, що оплата за проїзд здійснюється у салоні авто. Це може бути як готівковій, так і безготівковий розрахунок.

Нагадаємо, Державна податкова служба (ДПС) склала рейтинг країн, де українці найчастіше ховають доходи. В основному багатії обирають п'ять точок на карті у питанні приховування доходів від оподаткування.

За інформацією Державної податкової служби, найчастіше доводиться звертатися із запитами про обмін фінансовими даними до: Кіпру, Швейцарії, Британії, Німеччини та Люксембургу.