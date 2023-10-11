Налоговая заставит таксистов оборудовать авто кассовыми аппаратами

Автопарк такси. Фото: taxideshevo.com

Таксисты должны установить в автомобилях кассовые аппараты и выдавать фискальные чеки за проезд. Пассажир при этом может платить за проезд как наличными, так и с помощью карты.

Об этом напоминает Государственная налоговая служба Украины.

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Кассовые аппараты в такси

Государственная налоговая служба Украины напоминает, что все автомобили, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны быть оборудованы кассовыми аппаратами.

Напоминание для таксистов ДПУС. Фото: скриншот

В налоговых также напоминают, что оплата за проезд осуществляется в салоне авто. Это может быть как наличный, так и безналичный расчет.

Напомним, Государственная налоговая служба (ГНС) составила рейтинг стран, где украинцы чаще всего скрывают доходы. В основном богачи выбирают пять точек на карте в вопросе сокрытия доходов от налогообложения.

По информации Государственной налоговой службы, чаще всего приходится обращаться с запросами об обмене финансовыми данными в Кипр, Швейцарию, Британию, Германию и Люксембург.