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Налоговая заставит таксистов оборудовать авто кассовыми аппаратами

11 октября 2023 04:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Налоговая заставит таксистов оборудовать авто кассовыми аппаратами
Автопарк такси. Фото: taxideshevo.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Таксисты должны установить в автомобилях кассовые аппараты и выдавать фискальные чеки за проезд. Пассажир при этом может платить за проезд как наличными, так и с помощью карты.

Об этом напоминает Государственная налоговая служба Украины.

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Кассовые аппараты в такси

Государственная налоговая служба Украины напоминает, что все автомобили, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны быть оборудованы кассовыми аппаратами.

Напоминания для таксистов от ГНСУ
Напоминание для таксистов ДПУС. Фото: скриншот

В налоговых также напоминают, что оплата за проезд осуществляется в салоне авто. Это может быть как наличный, так и безналичный расчет.

Напомним, Государственная налоговая служба (ГНС) составила рейтинг стран, где украинцы чаще всего скрывают доходы. В основном богачи выбирают пять точек на карте в вопросе сокрытия доходов от налогообложения.

По информации Государственной налоговой службы, чаще всего приходится обращаться с запросами об обмене финансовыми данными в Кипр, Швейцарию, Британию, Германию и Люксембург.

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