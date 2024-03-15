Нерухомість в Україні — як і хто може отримати податкову знижку на купівлю

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush

В Україні деякі громадяни можуть отримати податкову знижку на купівлю квартири чи будинку. Держава гарантує часткове повернення витраченої суми коштів за певних умов.

Про це розповідає видання Finance.ua.

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Що таке податкова знижка

Відповідно до статті 166 Податкового кодексу, кожен громадянин має право на зменшення суми податкових відрахувань чи отримання частини раніше сплачених податків. Таку можливість називають "податковою знижкою" чи "податковим відрахуванням". Вона дає змогу знизити податкове навантаження.

Таке часткове повернення витрачених грошей надається на деякі послуги чи товари, зокрема купівлю нерухомості, за попередній рік.

Хто може отримати знижку

За чинними українським законодавством можливість скористатися податковою знижкою є не у всіх громадян. На неї мають право:

резиденти України;

офіційно працевлаштовані особи.

Таким чином, щоб держава повернула податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), потрібно перш за все бути його платником.

Водночас податкову знижку не нададуть фізособам-підприємцям, адже вона не поширюється на доходи від підприємницької діяльності.

Яку суму можуть відшкодувати

При цьому розмір знижки від сплаченої суми буде для всіх громадян індивідуальним. Розрахунок знижки здійснюють не від вартості нерухомості, а від розміру сплачених за неї податків.

На розмір відповідної податкової знижки впливає:

фактичні витрати на нерухомість;

максимальний розмір обмежений сумою зарплати.

Обов’язкова умова для отримання знижки — реєстрація за купленою адресою нерухомості.

При цьому, якщо площа купленої квартири більша за 100 квадратних метрів, то розрахунок знижки проведуть за меншим коефіцієнтом.

Зокрема, громадяни можуть розраховувати на податкову знижку, у разі:

оформлення об'єктів нерухомості в іпотеку;

придбання за реальні кошти квартири чи будинку.

Документи, які потрібні на податкову знижку

Для того щоб отримати повернення частини сплачених податків, потрібно звернутися до податкової служби особисто чи дистанційно. Вимагають такі документи:

копія паспорта та ідентифікаційний код;

документи, де підтверджується факт купівлі нерухомості та право власності;

довідка про розмір заробітної плати;

інформація про розмір сплаченого ПДФО з попередній рік;

дані про сімейний стан.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Києві за рік зросла середня вартість квадратного метра на первинному ринку нерухомості. Ціна підвищилась на 1,4 тис. грн.

Також у Державній податковій службі пояснили, за якими правилами у 2024 році потрібно сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зазвичай його нараховують громадянам за попередній звітний рік і стосується це лише деяких власників нерухомості.