Недвижимость в Украине — как и кто может получить налоговую скидку на покупку

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush

В Украине некоторые граждане могут получить налоговую скидку на покупку квартиры или дома. Государство гарантирует частичный возврат израсходованной суммы средств при определенных условиях.

Об этом рассказывает издание Finance.ua.

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Что такое налоговая скидка

Согласно статье 166 Налогового кодекса каждый гражданин имеет право на уменьшение суммы налоговых вычетов или получить часть ранее уплаченных налогов. Такую возможность называют "налоговой скидкой" или "налоговым вычетом". Она позволяет снизить налоговую нагрузку.

Такой частичный возврат потраченных денег предоставляется на некоторые услуги или товары, в частности покупку недвижимости, за предыдущий год.

Кто может получить скидку

По действующему украинскому законодательству возможность воспользоваться налоговой скидкой есть не у всех граждан. На нее имеют право:

резиденты Украины;

официально трудоустроенные лица.

Таким образом, чтобы государство вернуло налог на доходы физических лиц (НДФЛ), нужно в первую очередь быть его плательщиком.

В то же время налоговую скидку не дадут физлицам-предпринимателям, ведь она не распространяется на доходы от предпринимательской деятельности.

Какую сумму могут возместить

При этом размер скидки от уплаченной суммы будет для всех граждан индивидуальным. Расчет скидки производится не от стоимости недвижимости, а от размера уплаченных за нее налогов.

На размер соответствующей налоговой скидки влияют:

фактические затраты на недвижимость;

максимальный размер ограничен суммой заработной платы.

Обязательное условие для получения скидки — регистрация по купленному адресу недвижимости.

При этом, если площадь купленной квартиры больше 100 квадратных метров, то расчет скидки проведут по меньшему коэффициенту.

В частности, граждане могут рассчитывать на налоговую скидку, в случае:

оформления объектов недвижимости в ипотеку;

приобретения за реальные средства квартиры или дома.

Документы, которые нужны для налоговой скидки

Для того чтобы получить возврат части уплаченных налогов, нужно обратиться в налоговую службу лично или дистанционно. Требуют следующие документы:

копия паспорта и идентификационный код;

документы, где подтверждается факт покупки недвижимости и право собственности;

справка о размере заработной платы;

информация о размере уплаченного НДФЛ за предыдущий год;

данные о семейном положении.

Что еще стоит знать

Напомним, в Киеве за год выросла средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости. Цена повысилась на 1,4 тыс. грн.

Также в Государственной налоговой службе объяснили, по каким правилам в 2024 году нужно уплачивать налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Обычно его начисляют гражданам за предыдущий отчетный год и касается это только некоторых владельцев недвижимости.