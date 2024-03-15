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Подвійне списання коштів з карток ПриватБанку — як повернути гроші

15 березня 2024 11:07
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк розповів, як повернути гроші у разі подвійного списання з карток
Банківська картка у руках. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У державному "ПриватБанку" пояснили, в яких випадках може відбуватися подвійне зняття коштів з рахунків під час оплати товарів. Також уточнили, як клієнтам повернути гроші від неуспішної транзакції.

Про це йдеться на порталі Мінфін.

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Один з клієнтів ПриватБанку звернувся до фінустанови з проблемою, з якою довелося зіткнутися під час оплати товару банківською карткою онлайн. Він зазначив, що на сайті магазину здійснив оплату через систему liqpay, однак згодом виявилося, що ПриватБанк двічі зняв кошти.

Одна сума була позначена в інтернет-банкінгу "як заблоковані кошти", а іншу зарахували як успішну оплату. Гроші знялися двічі, попри помилку під час першої спроби оплатити товар.

"Перший раз, коли я намагався вирішити цю проблему в чаті онлайн банкінгу, банк повернув мені заблоковані гроші, але потім вони знову зникли і позначаються як заблоковані. Вдруге я вже почав детальніше розбиратися із ситуацією, надав чеки про блокування та про оплату, але це не допомогло", — зазначив клієнт.

Пояснення банку

Представники ПриватБанку у відповіді зауважили, що дійсно можуть виникати такі ситуації, коли в спробі оплати карткою сума на картці блокується, однак товар або послуга не отримана.

Там наголосили, що переважно в таких випадках блокування скасовуються упродовж кількох днів з моменту здійснення відповідної операції за ініціативою торгової точки.

Також власник карти ПриватБанку у разі підтвердження неуспішної  операції може звернутися до підтримки фінустанови та залишити заявку на розблокування суми. Для цього потрібно мати копію чека повернення товару, скасування операції.

У будь-якому разі сума від неуспішної транзакції повертається на баланс картки протягом 11 днів, додали у ПриватБанку.

 

ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк може заблокувати картку навіть після повного погашення заборгованості. У банку пояснили що таке обмеження є тимчасовим заходом.

Також дрібний бізнес скаржиться на закриття рахунків у держфінустанові "ПриватБанк" без пояснення причин. У банку стверджують, що всім, кому було відмовлено в обслуговуванні, надсилають офіційну відповідь.

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