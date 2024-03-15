ПриватБанк рассказал, как вернуть деньги в случае двойного списания с карт

Банковская карта в руках. Фото: Unsplush

В государственном "ПриватБанке" объяснили, в каких случаях может происходить двойное снятие средств со счетов при оплате товаров. Также уточнили, как клиентам вернуть деньги от неуспешной транзакции.

Об этом говорится на портале Минфин.

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Двойное снятие средств в ПриватБанке

Один из клиентов ПриватБанка обратился в финучреждение с проблемой, с которой пришлось столкнуться при оплате товара банковской картой онлайн. Он отметил, что на сайте магазина произвел оплату через систему liqpay, однако впоследствии оказалось, что ПриватБанк дважды снял средства.

Одна сумма была обозначена в интернет-банкинге "как заблокированные средства", а другую засчитали как успешную оплату. Деньги снялись дважды, несмотря на ошибку при первой попытке оплатить товар.

"Первый раз, когда я пытался решить эту проблему в чате онлайн банкинга, банк вернул мне заблокированные деньги, но потом они снова исчезли и сказываются как заблокированные. Во второй раз я уже начал детальнее разбираться с ситуацией, предоставил чеки о блокировке и оплате, но это не помогло", — отметил клиент.

Объяснение банка

Представители ПриватБанка в ответе отметили, что действительно могут возникать такие ситуации, когда в попытке оплаты картой сумма на карте блокируется, однако товар или услуга не получена.

Там отметили, что преимущественно в таких случаях блокировки отменяются в течение нескольких дней с момента совершения соответствующей операции по инициативе торговой точки.

Также держатель карты ПриватБанка в случае подтверждения неуспешной операции может обратиться в поддержку финучреждения и оставить заявку на разблокирование суммы. Для этого требуется копия чека возврата товара, отмены операции.

В любом случае сумма от неуспешной транзакции возвращается на баланс карты в течение 11 дней, добавили в ПриватБанке.

Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк может заблокировать карту даже после полного погашения задолженности. В банке объяснили, что такое ограничение является временной мерой.

Также мелкий бизнес жалуется на закрытие счетов в госфинучреждении "ПриватБанк" без объяснения причин. В банке утверждают, что всем, кому было отказано в обслуживании, присылают официальный ответ.