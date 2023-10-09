Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Олігарх Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE

Поки олігарх Ігор Коломойський сидить у СІЗО, на нафтотрейдинговий майданчик вийшов новий гравець. При цьому нова компанія вже помітно заявила про себе на ринку.

Про це повідомляє telegraf.com.ua.

Читайте також:

Що відомо про нового гравця на нафтотрейдинговому майданчику

Група "Приват", що об'єднує Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та союзників у сфері продажу нафтопродуктів, схвалила нового гравця на нафтотрейдинговому майданчику — ТОВ "Армерія ойл", який уже помітно заявив про себе на ринку.

Повідомляється, що 5 жовтня 2023 року "Армерія ойл" успішно завоювала два з чотирьох лотів на аукціоні ПАТ "Вінницяобленерго", надаючи 630 000 літрів бензину А-95 (вартістю 37,17 млн грн) та 360 000 літрів за дизельне грн). Два лоти, що залишилися, на 480 000 літрів бензину і 280 000 літрів дизеля (загальною вартістю 44 млн грн), були передані ПП "Окко-Сервіс", асоційованому з мережею заправних станцій Окко, що належить Віталію Антонову.

У той час як справи у "Окко-Сервіс" здаються досить прозорими, враховуючи популярність та позитивний статус їхньої мережі АЗС (із 358 станціями по всій Україні та 26 у Вінницькій області, включаючи бюджетні заправки під брендом Chipo), постають питання щодо "Армерія ойл". Ця загадкова компанія з'явилася на ринку лише кілька тижнів тому, отримавши ліцензію на оптову торгівлю паливом лише у вересні, згідно з її корпоративними даними.

Що пропонує ТОВ "Армерія ойл"

Також повідомляється, що ТОВ "Армерія ойл" розподіляє паливні картки та скретч-картки під брендом "Авіас", які дозволяють отримувати паливо цілодобово на АЗС компанії та її партнерів.

Також "Армерія ойл" здійснює торгові операції по всій Україні, пропонуючи можливість постійного заправлення транспортних засобів на своїх та партнерських АЗС, з яких 45 розташовані у Вінницькій області, за даними, зазначеними в офіційних документах.

Нагадаємо, що на українських АЗС збільшився обсяг підробленого бензину А-95. Фахівці розповіли, що додають заправки до низькоякісного бензину та як визначити підробку.