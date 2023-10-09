Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Олигарх Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE

Пока олигарх Игорь Коломойский сидит в СИЗО, на нефтетрейдинговую площадку вышел новый игрок. При этом, нова компания уже заметно заявила о себе на рынке.

Об этом сообщает telegraf.com.ua.

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Что известно про нового игрока на нефтетрейдинговой площадке

Группа "Приват", объединяющая Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и союзников в сфере продажи нефтепродуктов, одобрила нового игрока на нефтетрейдинговой площадке — ООО "Армерия ойл", который уже заметно заявил о себе на рынке.

Сообщается, что 5 октября 2023 года "Армерия ойл" успешно завоевала два из четырех лотов на аукционе ПАО "Винницаоблэнерго", предоставляя 630 000 литров бензина А-95 (стоимостью 37,17 млн грн) и 360 000 литров дизельного топлива (за 2 млн грн). Оставшиеся два лота, на 480 000 литров бензина и 280 000 литров дизеля (общей стоимостью 44 млн грн), были переданы ЧП "Окко-Сервис", ассоциированному с сетью заправочных станций Окко, принадлежащим Виталию Антонову.

В то время как дела у "Окко-Сервис" кажутся довольно прозрачными, учитывая известность и положительный статус их сети АЗС (с 358 станциями по всей Украине и 26 в Винницкой области, включая бюджетные заправки под брендом Chipo), появляются вопросы относительно "Армерия ойл". Эта загадочная компания появилась на рынке всего несколько недель назад, получив лицензию на оптовую торговлю топливом лишь в сентябре, согласно ее корпоративным данным.

Что предлагает ООО "Армерия ойл"

Также сообщается, что ООО "Армерия ойл" распределяет топливные карточки и скретч-карты под брендом "Авиас", которые позволяют получать топливо круглосуточно на АЗС компании и её партнеров.

Также "Армерия ойл" осуществляет торговые операции по всей Украине, предлагая возможность постоянной заправки транспортных средств на своих и партнерских АЗС, из которых 45 расположены в Винницкой области, по данным, указанным в официальных документах.

Напомним, что на украинских АЗС увеличился объем поддельного бензина А-95. Специалисты рассказали, что добавляют заправки к низкокачественному бензину и как определить подделку.