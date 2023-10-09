Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок arrow

Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

9 октября 2023 15:16
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок
Олигарх Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Пока олигарх Игорь Коломойский сидит в СИЗО, на нефтетрейдинговую площадку вышел новый игрок. При этом, нова компания уже заметно заявила о себе на рынке.

Об этом сообщает telegraf.com.ua.

Читайте также:

Что известно про нового игрока на нефтетрейдинговой площадке

Группа "Приват", объединяющая Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и союзников в сфере продажи нефтепродуктов, одобрила нового игрока на нефтетрейдинговой площадке —  ООО "Армерия ойл", который уже заметно заявил о себе на рынке.

Сообщается, что 5 октября 2023 года "Армерия ойл" успешно завоевала два из четырех лотов на аукционе ПАО "Винницаоблэнерго", предоставляя 630 000 литров бензина А-95 (стоимостью 37,17 млн грн) и 360 000 литров дизельного топлива (за 2 млн грн). Оставшиеся два лота, на 480 000 литров бензина и 280 000 литров дизеля (общей стоимостью 44 млн грн), были переданы ЧП "Окко-Сервис", ассоциированному с сетью заправочных станций Окко, принадлежащим Виталию Антонову.

В то время как дела у "Окко-Сервис" кажутся довольно прозрачными, учитывая известность и положительный статус их сети АЗС (с 358 станциями по всей Украине и 26 в Винницкой области, включая бюджетные заправки под брендом Chipo), появляются вопросы относительно "Армерия ойл". Эта загадочная компания появилась на рынке всего несколько недель назад, получив лицензию на оптовую торговлю топливом лишь в сентябре, согласно ее корпоративным данным.

Что предлагает ООО "Армерия ойл"

Также сообщается, что ООО "Армерия ойл" распределяет топливные карточки и скретч-карты под брендом "Авиас", которые позволяют получать топливо круглосуточно на АЗС компании и её партнеров. 

Также "Армерия ойл" осуществляет торговые операции по всей Украине, предлагая возможность постоянной заправки транспортных средств на своих и партнерских АЗС, из которых 45 расположены в Винницкой области, по данным, указанным в официальных документах. 

Напомним, что на украинских АЗС увеличился объем поддельного бензина А-95. Специалисты рассказали, что добавляют заправки к низкокачественному бензину и как определить подделку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз