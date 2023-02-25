Найбільша польська компанія припинила прийом російської нафти через Дружбу

Польща припинила прийом російської нафти через "Дружбу": у чому причина
Найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen SA припинила прийом нафти нафтопроводом "Дружба" із росії. На російську нафту припадає близько 10% польських постачань після того, як країна скоротила імпорт через вторгнення рф до України.
Про це заявив генеральний директор компанії Даніель Обайтек.
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Припинення прийому російської нафти через "Дружбу"
Orlen заявила, що зупинка не вплине на споживачів, до якої вони були готові. Припинення постачання за контрактом Orlen з ПАТ "Татнафта" показує аналогічний крок з боку ПАТ "Газпром", який несподівано припинив постачання природного газу до Польщі у квітні минулого року.
Польща неодноразово заявляла, що планує повністю відмовитися від імпорту російської нафти, але їй потрібні європейські санкції, щоб мати можливість розірвати єдиний контракт, що залишився з російським постачальником.
Північна ділянка трубопроводу "Дружба", яка йде до Німеччини, досі в основному використовувалася Orlen.
Нагадаємо, нещодавно ЗМІ з'ясували, що росія перевантажує нафту неподалік узбережжя Греції в обхід санкцій.