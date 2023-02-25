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Польща припинила прийом російської нафти через "Дружбу": у чому причина

25 лютого 2023 17:00
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Найбільша польська компанія припинила прийом російської нафти через Дружбу
Польща неодноразово заявляла, що планує повністю відмовитися від імпорту російської нафти
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen SA припинила прийом нафти нафтопроводом "Дружба" із росії. На російську нафту припадає близько 10% польських постачань після того, як країна скоротила імпорт через вторгнення рф до України.

Про це заявив генеральний директор компанії Даніель Обайтек.

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Припинення прийому російської нафти через "Дружбу"

Orlen заявила, що зупинка не вплине на споживачів, до якої вони були готові. Припинення постачання за контрактом Orlen з ПАТ "Татнафта" показує аналогічний крок з боку ПАТ "Газпром", який несподівано припинив постачання природного газу до Польщі у квітні минулого року.

Польща неодноразово заявляла, що планує повністю відмовитися від імпорту російської нафти, але їй потрібні європейські санкції, щоб мати можливість розірвати єдиний контракт, що залишився з російським постачальником.

Північна ділянка трубопроводу "Дружба", яка йде до Німеччини, досі в основному використовувалася Orlen.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ з'ясували, що росія перевантажує нафту неподалік узбережжя Греції в обхід санкцій. 

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