Найбільша польська компанія припинила прийом російської нафти через Дружбу

Польща неодноразово заявляла, що планує повністю відмовитися від імпорту російської нафти

Найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen SA припинила прийом нафти нафтопроводом "Дружба" із росії. На російську нафту припадає близько 10% польських постачань після того, як країна скоротила імпорт через вторгнення рф до України.

Про це заявив генеральний директор компанії Даніель Обайтек.

Припинення прийому російської нафти через "Дружбу"

Orlen заявила, що зупинка не вплине на споживачів, до якої вони були готові. Припинення постачання за контрактом Orlen з ПАТ "Татнафта" показує аналогічний крок з боку ПАТ "Газпром", який несподівано припинив постачання природного газу до Польщі у квітні минулого року.

Польща неодноразово заявляла, що планує повністю відмовитися від імпорту російської нафти, але їй потрібні європейські санкції, щоб мати можливість розірвати єдиний контракт, що залишився з російським постачальником.

Північна ділянка трубопроводу "Дружба", яка йде до Німеччини, досі в основному використовувалася Orlen.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ з'ясували, що росія перевантажує нафту неподалік узбережжя Греції в обхід санкцій.