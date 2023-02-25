Крупнейшая польская компания прекратила прием российской нефти через Дружбу

Польша прекратила прием российской нефти через "Дружбу": в чем причина
Крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen SA прекратила прием нефти по нефтепроводу "Дружба" из россии. На российскую нефть приходится около 10% польских поставок после того, как страна сократила импорт из-за вторжения рф в Украину.
Об этом заявил генеральный директор компании Даниэль Обайтек.
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Прекращение приема российской нефти через "Дружбу"
Orlen заявила, что остановка не повлияет на потребителей, к которой они были готовы. Прекращение поставок по контракту Orlen с ПАО "Татнефть" показывает аналогичный шаг со стороны ПАО "Газпром", неожиданно прекратившего поставки природного газа в Польшу в апреле прошлого года.
Польша неоднократно заявляла, что планирует полностью отказаться от импорта российской нефти, но ей нужны европейские санкции, чтобы иметь возможность расторгнуть единственный оставшийся с российским поставщиком контракт.
Северный участок трубопровода "Дружба", который идет в Германию, до сих пор в основном использовался Orlen.
Напомним, недавно СМИ выяснили, что россия перегружает нефть у побережья Греции в обход санкций.