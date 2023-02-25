Крупнейшая польская компания прекратила прием российской нефти через Дружбу

Польша неоднократно заявляла, что намерена полностью отказаться от импорта российской нефти

Крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen SA прекратила прием нефти по нефтепроводу "Дружба" из россии. На российскую нефть приходится около 10% польских поставок после того, как страна сократила импорт из-за вторжения рф в Украину.

Об этом заявил генеральный директор компании Даниэль Обайтек.

Прекращение приема российской нефти через "Дружбу"

Orlen заявила, что остановка не повлияет на потребителей, к которой они были готовы. Прекращение поставок по контракту Orlen с ПАО "Татнефть" показывает аналогичный шаг со стороны ПАО "Газпром", неожиданно прекратившего поставки природного газа в Польшу в апреле прошлого года.

Польша неоднократно заявляла, что планирует полностью отказаться от импорта российской нефти, но ей нужны европейские санкции, чтобы иметь возможность расторгнуть единственный оставшийся с российским поставщиком контракт.

Северный участок трубопровода "Дружба", который идет в Германию, до сих пор в основном использовался Orlen.

Напомним, недавно СМИ выяснили, что россия перегружает нефть у побережья Греции в обход санкций.