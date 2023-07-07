Польща та Литва закликають збільшити санкції проти РФ та Білорусі
У Польщі активно проводять зусилля щодо збільшення економічних санкцій проти Білорусі з обмеженнями для РФ. Литва теж підтримує такі рішення.
Про це пише Polskie Radio.
Як посиляться санкції
Чорний список планується розширити на тих людей, які відповідальні за переслідування та засудження Анджея Почобута. Проте є і обмеження в галузевих питаннях.
"Якщо ми хочемо ефективно боротися з обходом санкцій, ми повинні синхронізувати обмеження проти Росії та Білорусі", — пояснив один із дипломатів.
Санкції проти Білорусі
За словами іншого політика, потрібно оновити проєкт білоруських санкцій, який зробили у січні, адже після цього Європейський Союз наклав на Росію ще два пакети з обмеженнями.
"У січні Єврокомісія запропонувала знову вдарити по білоруському експорту та запровадити санкції, серед іншого, щодо меблів, вугілля, нафти, золота та сталі. Проект також передбачає додаткові обмеження в авіаційному секторі", — йдеться у повідомленні.
У Польщі наголошують, що такі санкції необхідно зробити ширшими та посилити. На початку липня під час головування в ЄС Іспанії, Польща разом з Литвою посилили тиск.
"У Варшаві також звертають увагу на нову загрозу — це російські найманці з групи Ваґнера у Білорусі, та застерігають від ризику диверсійно-гібридної діяльності з використанням мігрантів для тиску на східний кордон ЄС", — додали у повідомленні.
Хто блокує обмеження
Також відомо, що роботу польських дипломатів щодо санкцій заблокували у Португалії, яку підтримують деякі країни та вимагали раніше зменшити посилення санкцій та виключити з них білоруську калійну сіль. Такі бажання обурили Польщу та Литву.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 18 юридичних осіб Росії. Український лідер підписав відповідний указ.