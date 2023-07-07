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Польща та Литва закликають збільшити санкції проти РФ та Білорусі

7 липня 2023 08:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Польща та Литва закликають збільшити санкції проти РФ та Білорусі
Анджей Дуда і Ґітанас Науседа. Фото: PAP/Radek Pietruszka
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Польщі активно проводять зусилля щодо збільшення економічних санкцій проти Білорусі з обмеженнями для РФ. Литва теж підтримує такі рішення.

Про це пише Polskie Radio.

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Як посиляться санкції

Чорний список планується розширити на тих людей, які відповідальні за переслідування та засудження Анджея Почобута. Проте є і обмеження в галузевих питаннях.

"Якщо ми хочемо ефективно боротися з обходом санкцій, ми повинні синхронізувати обмеження проти Росії та Білорусі", — пояснив один із дипломатів.

Санкції проти Білорусі

За словами іншого політика, потрібно оновити проєкт білоруських санкцій, який зробили у січні, адже після цього Європейський Союз наклав на Росію ще два пакети з обмеженнями. 

"У січні Єврокомісія запропонувала знову вдарити по білоруському експорту та запровадити санкції, серед іншого, щодо меблів, вугілля, нафти, золота та сталі. Проект також передбачає додаткові обмеження в авіаційному секторі", — йдеться у повідомленні.

У Польщі наголошують, що такі санкції необхідно зробити ширшими та посилити. На початку липня під час головування в ЄС Іспанії, Польща разом з Литвою посилили тиск. 

"У Варшаві також звертають увагу на нову загрозу — це російські найманці з групи Ваґнера у Білорусі, та застерігають від ризику диверсійно-гібридної діяльності з використанням мігрантів для тиску на східний кордон ЄС", — додали у повідомленні.

Хто блокує обмеження

Також відомо, що роботу польських дипломатів щодо санкцій заблокували у Португалії, яку підтримують деякі країни та вимагали раніше зменшити посилення санкцій та виключити з них білоруську калійну сіль. Такі бажання обурили Польщу та Литву.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 18 юридичних осіб Росії. Український лідер підписав відповідний указ.

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