Польша и Литва призывают увеличить санкции против РФ и Белоруси

Анджей Дуда и Гитанас Науседа. Фото: PAP/Radek Pietruszka

В Польше активно предпринимаются усилия по увеличению экономических санкций против Беларуси с ограничениями для РФ. Литва тоже поддерживает такие решения.

Об этом пишет Polskie Radio.

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Как усилятся санкции

Черный список планируется расширить на тех людей, которые ответственны за преследование и осуждение Анджея Почобута. Однако есть и ограничения в отраслевых вопросах.

"Если мы хотим эффективно бороться с обходом санкций, мы должны синхронизировать ограничения против России и Белоруси", — объяснил один из дипломатов.

Санкции против Беларуси

По словам другого политика, нужно обновить сделанный в январе проект белорусских санкций, ведь после этого Европейский Союз наложил на Россию еще два пакета с ограничениями.

"В январе Еврокомиссия предложила снова ударить по белорусскому экспорту и ввести санкции, среди прочего, в отношении мебели, угля, нефти, золота и стали. Проект также предусматривает дополнительные ограничения в авиационном секторе", — говорится в сообщении.

В Польше подчеркивают, что такие санкции необходимо усилить. В начале июля во время председательства в ЕС Испании Польша вместе с Литвой усилили давление.

"В Варшаве также обращают внимание на новую угрозу — это российские наемники из группы Вагнера в Беларуси, и предостерегают от риска диверсионно-гибридной деятельности с использованием мигрантов для давления на восточную границу ЕС", — добавили в сообщении.

Кто блокирует ограничение

Также известно, что работу польских дипломатов по санкциям заблокирована в Португалии, которую поддерживают некоторые страны и потребовали ранее уменьшить усиление санкций и исключить из них белорусскую калийную соль. Такие желания возмутили Польшу и Литву.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 18 юридических лиц России. Украинский лидер подписал соответствующий указ.