Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Польша и Литва призывают увеличить санкции против РФ и Белоруси arrow

Польша и Литва призывают увеличить санкции против РФ и Белоруси

7 июля 2023 08:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Польша и Литва призывают увеличить санкции против РФ и Белоруси
Анджей Дуда и Гитанас Науседа. Фото: PAP/Radek Pietruszka
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Польше активно предпринимаются усилия по увеличению экономических санкций против Беларуси с ограничениями для РФ. Литва тоже поддерживает такие решения.

Об этом пишет Polskie Radio.

Читайте также:

Как усилятся санкции

Черный список планируется расширить на тех людей, которые ответственны за преследование и осуждение Анджея Почобута. Однако есть и ограничения в отраслевых вопросах.

"Если мы хотим эффективно бороться с обходом санкций, мы должны синхронизировать ограничения против России и Белоруси", — объяснил один из дипломатов.

Санкции против Беларуси

По словам другого политика, нужно обновить сделанный в январе проект белорусских санкций, ведь после этого Европейский Союз наложил на Россию еще два пакета с ограничениями.

"В январе Еврокомиссия предложила снова ударить по белорусскому экспорту и ввести санкции, среди прочего, в отношении мебели, угля, нефти, золота и стали. Проект также предусматривает дополнительные ограничения в авиационном секторе", говорится в сообщении.

В Польше подчеркивают, что такие санкции необходимо усилить. В начале июля во время председательства в ЕС Испании Польша вместе с Литвой усилили давление.

"В Варшаве также обращают внимание на новую угрозу — это российские наемники из группы Вагнера в Беларуси, и предостерегают от риска диверсионно-гибридной деятельности с использованием мигрантов для давления на восточную границу ЕС", — добавили в сообщении.

Кто блокирует ограничение

Также известно, что работу польских дипломатов по санкциям заблокирована в Португалии, которую поддерживают некоторые страны и потребовали ранее уменьшить усиление санкций и исключить из них белорусскую калийную соль. Такие желания возмутили Польшу и Литву.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 18 юридических лиц России. Украинский лидер подписал соответствующий указ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз