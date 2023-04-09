Польща заявила про зупинення імпорту українського зерна

Українське зерно. Фото: google.com

Заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський оголосив про зупинення імпорту українського зерна до липня поточного року.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу TVP Info.

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Ковальський наголосив, що Європейський Союз не надав допомоги польським фермерам. Завдяки ефективній роботі нового міністра Роберта Телуса, підтримці прем'єр-міністра та президента, а також переговорам із президентом України Зеленським вдалося досягти тимчасової угоди про призупинення імпорту.

Заступник міністра висловив думку, що Єврокомісія, особливо Німеччина та Франція, були зацікавлені у підриві польсько-українських відносин. За його словами, угода щодо зерна між Польщею та Україною є першим кроком до вирішення сільськогосподарської кризи.

Ковальський також вважає, що на всю сільськогосподарську продукцію з України мають бути запроваджені мита. Це стане початком боротьби польського уряду із Європейською комісією за захист польського аграрного сектору.

Заступник міністра заявив про необхідність транзиту української продукції через Польщу, щоб не завдавати шкоди польським фермерам та не викликати кризи продовольчої безпеки. Раніше польські фермери погрожували на три дні заблокувати пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" через продаж українського зерна у Польщі.

Нагадаємо, що за весь час працюючої "зернової угоди" Україна поставила майже 2 мільйони тонн харчової пшениці. Обсяг міг бути вдвічі більшим, проте інспекційні комісії гальмують цей процес.