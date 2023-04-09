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Польша заявила об остановке импорта украинского зерна

9 апреля 2023 12:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украинское зерно. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский объявил о приостановке импорта украинского зерна до июля текущего года. 

Об этом он сообщил в интервью телеканалу TVP Info.

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Ковальский подчеркнул, что Европейский Союз не оказал помощь польским фермерам. Благодаря эффективной работе нового министра Роберта Телуса, поддержке премьер-министра и президента, а также переговорам с президентом Украины Зеленским, удалось достичь временного соглашения о приостановке импорта.

Заместитель министра выразил мнение, что Еврокомиссия, в особенности Германия и Франция, были заинтересованы в подрыве польско-украинских отношений. Согласно его словам, соглашение по зерну между Польшей и Украиной является первым шагом к решению сельскохозяйственного кризиса.

Ковальский также считает, что на всю сельскохозяйственную продукцию из Украины должны быть введены пошлины. Это станет началом борьбы польского правительства с Европейской комиссией за защиту польского аграрного сектора.

Заместитель министра заявил о необходимости транзита украинской продукции через Польшу, чтобы не наносить ущерб польским фермерам и не вызывать кризис продовольственной безопасности. Ранее польские фермеры угрожали на три дня заблокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" из-за продажи украинского зерна в Польше.

Напомним, что за все время работающего "зернового соглашения" Украина поставила почти 2 миллиона тонн пищевой пшеницы. Объем мог быть в два раза больше, однако инспекционные комиссии тормозят этот процесс.

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