Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Польський єврокомісар наполягає на обмеженні ввезення до ЄС українського цукру та м’яса птиці arrow

Польський єврокомісар наполягає на обмеженні ввезення до ЄС українського цукру та м’яса птиці

5 січня 2024 23:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Польський єврокомісар наполягає на обмеженні ввезення до ЄС українського цукру та м’яса птиці
Черги автомобілей на польсько-українському кордоні. Фото: REUTERS/Bartosz Frydrych
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Польський єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський наполягає на обмеженні ввезення до Європейського Союзу українського цукру та м’яса птиці. Він закликає включити у розпорядження Єврокомісії продовження угоди про вільну торгівлю з Україною з цими заборонами.

Про це повідомляє RMF24.

Читайте також:

Обмеження ввезення до ЄС українського цукру та м’яса птиці

Видання пише, що нині в Єврокомісії тривають міжвідомчі узгодження продовження цієї угоди до 2025 року. Польський єврокомісар заявляє, що не поставить свій підпис, якщо не буде враховано його вимоги.

Він наполягає, щоб в новому розпорядженні була згадка про обмеження на імпорт українського цукру і м’яса птиці. Воно набуде чинності 5 червня 2024 року

RMF24 зазначає, що Войцеховський вважає цю справу великим завданням для себе на цей рік. Він каже, що останнім часом значно зріс імпорт з України м’яса птиці і цукру, і це становить загрозу для конкурентності на ринку ЄС і польського виробництва.

На переконання польського єврокомісара, повне відкриття ринку ЄС для імпорту з України означатиме згоду на закріплення російських завоювань. За його словами, РФ витіснила Україну з ринків країн Азії, змусивши її переорієнтовуватись на європейський ринок, а це дестабілізує Польщу та інші сусідні країни.

Видання пише, що позицію Войцеховського в Єврокомісії поділяють не всі. Наприклад, служби єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса прагнуть послаблення чинних обмежень. Вони виступають за скасування можливості тимчасового запровадження ембарго ЄС у разі значного напливу продуктів з України.

Нагадаємо, станом на 5 січня на польському кордоні в чергах стоять дві тисячі вантажівок. Блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська — Хребене", "Краківець — Корчова", "Ягодин — Дорохуськ" продовжується.

Також ми писали, що в польському уряді розповіли, коли буде зняте ембарго на експорт українського зерна до Польщі. Там заявили, що воно буде безстроковим, доки його не скасують.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі