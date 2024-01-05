Польський єврокомісар наполягає на обмеженні ввезення до ЄС українського цукру та м’яса птиці

Черги автомобілей на польсько-українському кордоні. Фото: REUTERS/Bartosz Frydrych

Польський єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський наполягає на обмеженні ввезення до Європейського Союзу українського цукру та м’яса птиці. Він закликає включити у розпорядження Єврокомісії продовження угоди про вільну торгівлю з Україною з цими заборонами.

Про це повідомляє RMF24.

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Обмеження ввезення до ЄС українського цукру та м’яса птиці

Видання пише, що нині в Єврокомісії тривають міжвідомчі узгодження продовження цієї угоди до 2025 року. Польський єврокомісар заявляє, що не поставить свій підпис, якщо не буде враховано його вимоги.

Він наполягає, щоб в новому розпорядженні була згадка про обмеження на імпорт українського цукру і м’яса птиці. Воно набуде чинності 5 червня 2024 року

RMF24 зазначає, що Войцеховський вважає цю справу великим завданням для себе на цей рік. Він каже, що останнім часом значно зріс імпорт з України м’яса птиці і цукру, і це становить загрозу для конкурентності на ринку ЄС і польського виробництва.

На переконання польського єврокомісара, повне відкриття ринку ЄС для імпорту з України означатиме згоду на закріплення російських завоювань. За його словами, РФ витіснила Україну з ринків країн Азії, змусивши її переорієнтовуватись на європейський ринок, а це дестабілізує Польщу та інші сусідні країни.

Видання пише, що позицію Войцеховського в Єврокомісії поділяють не всі. Наприклад, служби єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса прагнуть послаблення чинних обмежень. Вони виступають за скасування можливості тимчасового запровадження ембарго ЄС у разі значного напливу продуктів з України.

Нагадаємо, станом на 5 січня на польському кордоні в чергах стоять дві тисячі вантажівок. Блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська — Хребене", "Краківець — Корчова", "Ягодин — Дорохуськ" продовжується.

Також ми писали, що в польському уряді розповіли, коли буде зняте ембарго на експорт українського зерна до Польщі. Там заявили, що воно буде безстроковим, доки його не скасують.