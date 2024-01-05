Польский еврокомиссар настаивает на ограничении ввоза в ЕС украинского сахара и мяса птицы

Очереди автомобилей на польско-украинской границе. Фото: REUTERS/Bartosz Frydrych

Польский еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский настаивает на ограничении ввоза в Европейский Союз украинского сахара и мяса птицы. Он призывает включить в распоряжение Еврокомиссии продление соглашения о свободной торговле с Украиной с этими запретами.

Об этом сообщает RMF24.

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Издание пишет, что в настоящее время в Еврокомиссии продолжаются межведомственные согласования продления этого соглашения до 2025 года. Польский еврокомиссар заявляет, что не поставит свою подпись, если не будут учтены его требования.

Он настаивает, чтобы в новом распоряжении было упоминание об ограничении импорта украинского сахара и мяса птицы. Оно вступит в силу 5 июня 2024 года.

RMF24 отмечает, что Войцеховский считает это дело большой задачей для себя на этот год. Он говорит, что в последнее время значительно вырос импорт из Украины мяса птицы и сахара, что представляет угрозу для конкурентности на рынке ЕС и польского производства.

По мнению польского еврокомиссара, полное открытие рынка ЕС для импорта из Украины будет означать согласие на закрепление российских завоеваний. По его словам, РФ вытеснила Украину с рынков стран Азии, заставив ее переориентироваться на европейский рынок, что дестабилизирует Польшу и другие соседние страны.

Издание пишет, что позицию Войцеховского в Еврокомиссии разделяют не все. Например, службы еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса стремятся к ослаблению действующих ограничений. Они выступают за отмену возможности временного введения эмбарго ЕС в случае значительного наплыва продуктов из Украины.

Напомним, по состоянию на 5 января на польской границе в очередях стоят две тысячи грузовиков. Блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская — Хребене", "Краковец — Корчова", "Ягодин — Дорохуск" продолжается.

Также мы писали, что в польском правительстве рассказали, когда будет снято эмбарго на экспорт украинского зерна в Польшу. Там заявили, что оно будет бессрочным, пока его не отменят.