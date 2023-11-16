Штрафи в Україні — за що громадян карають щодня на понад 1 млн грн

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні громадяни щодня віддають понад один мільйон гривень у вигляді популярного штрафу. Йдеться про порушення правил дорожнього руху (ПДР).

Такі дані навели у Департаменту патрульної поліції України.

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Детальніше про суми штрафів за ПДР

Як зазначають у патрульній поліції, з початку 2023 року камери автоматичної фіксації зафільмували понад 2 мільйони порушень правил дорожнього руху українцями.

Зокрема, у січні-жовтні за результатом роботи комплексів автоматичної фіксації правил дорожнього руху склали 2,164 млн постанов.

З цієї кількості громадяни сплатили штрафів за 1,942 млн ухвал на загальну суму 399,8 млн гривень. Частка становить близько 90%.

Таким чином, це означає, що щодня громадяни віддають з власних кишень сумарно по 1,332 млн гривень штрафів.

Як нагадують у Департаменті патрульної поліції, велике покарання — за керування авто у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Передбачений штраф або адмінарешт із позбавленням права на керування до десяти років та конфіскацією авто.

Зокрема, розміри покарання за керування у стані сп’яніння сягають 51 тис. гривень із можливістю позбавлення права керування на десять років. Суми наступні:

за частиною 1 ст 130 Кодексу про адміністративні правопорушення (Керування авто у стані сп’яніння чи відмова від перевірки на стан сп’яніння) — штраф 17 тис. грн із позбавленням права керування на один рік;

за частиною 2 ст. 130 (повторне за рік керування авто у стані сп’яніння) — штраф 34 тис. грн із позбавленням права керування на три роки з оплатним вилученням авто та без такого чи адміністративний арешт на десять діб з оплатним вилученням авто чи без цього.

Більше про штрафи

Нагадаємо, відомо, в якому місті автовласникам виписали найбільше штрафів. Зокрема, транспортні засоби, що перешкоджають проїзду на пішохідних переходах, тротуарах, зупинках громадського транспорту або заважають роботі аварійних служб, підлягають негайній евакуації та фінансовим санкціям.

Раніше ми писали, деякі водії вважають, що якщо їх не бачить поліція або поруч немає камери відеофіксації, то порушувати правила дорожнього руху можна й треба. Адже, на їхню думку, вони мають перевагу над іншими водіями й внаслідок їхньої поведінки нічого страшного не станеться.