Штрафы в Украине — за что граждан наказывают ежедневно более чем на 1 млн грн

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине граждане ежедневно отдают более одного миллиона гривен в виде популярного штрафа. Речь идет о нарушении Правил дорожного движения (ПДД).

Такие данные привели в Департаменте патрульной полиции Украины.

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Как отмечают в патрульной полиции, с начала 2023 года камеры автоматической фиксации сняли более 2 миллионов нарушений правил дорожного движения украинцами.

В частности, в январе-октябре по результатам работы комплексов автоматической фиксации ПДД составили 2,164 млн постановлений.

Из этого количества граждане уплатили штрафов по 1,942 млн постановлений на общую сумму 399,8 млн гривен. Доля составляет около 90%.

Таким образом, это означает, что каждый день граждане отдают из собственных карманов суммарно по 1,332 млн гривен штрафов.

Как напоминают в Департаменте патрульной полиции, большое наказание — за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Предусмотрен штраф или админарест с лишением права на управление до десяти лет и конфискацией авто.

В частности, размеры наказания за управление в состоянии опьянения составляют 51 тыс. гривен с возможностью лишения права управления на десять лет. Суммы следующие:

по части 1 ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях (Управление авто в состоянии опьянения или отказ от проверки на состояние опьянения) — штраф 17 тыс. грн с лишением права управления на один год;

по части 2 ст. 130 (повторное за год вождение в состоянии опьянения) — штраф 34 тыс. грн с лишением права вождения на три года с возмездным изъятием авто и без такого или административный арест на десять суток с возмездным изъятием авто или без этого.

Больше о штрафах

Напомним, известно, в каком городе автовладельцам выписали больше штрафов. В частности, транспортные средства, препятствующие проезду на пешеходных переходах, тротуарах, остановках общественного транспорта или мешающих работе аварийных служб, подлежат немедленной эвакуации и финансовым санкциям.

Раньше мы писали, некоторые водители считают, что если их не видит полиция или рядом нет камеры видеофиксации, то нарушать правила дорожного движения можно и нужно. Ведь, по их мнению, они имеют преимущество перед другими водителями и в результате их поведения ничего страшного не произойдет.