Зарплати в Україні — хто отримає високі оклади у понад 100 тис. грн

Пачка гривневих купюр. Фото: NBU

У 2024 році у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) зміняться посадові оклади. Це передбачає новий закон.

Про це повідомляє видання Sud.ua.

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Як зміняться оклади для прокурорів САП

Йдеться про закон №3509-IX щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Документ набув чинності з 1 січня 2024 року. Згідно з ним, посадовий оклад прокурора Спецпрокуратури не може бути нижчий за посадовий оклад керівника структурного підрозділу центрального управління Національного антикорупційного бюро, що здійснює досудове розслідування. Відповідна норма порівняно з попередньою редакцією не змінилась.

Посадовий оклад керівників структурного підрозділу центрального управління НАБУ, що займається досудовим розслідуванням становить 36 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. З огляду на це, посадовий оклад у 2024 році становитиме 109 тис. грн (36 * 3028).

Згідно із законом, посадові оклади прокурорів САП, які, зокрема, перебувають на адмінпосадах, установлюються пропорційно до окладу прокурора Спецпрокуратури з такими коефіцієнтами:

Для керівника САП два посадові оклади прокурора САП — 218 тис. грн.

Для першого заступника, заступника керівника САП 1,4 окладу прокурора САП — 152,611 тис. грн.

Для керівника управління, заступника керівника управління САП 1,3 окладу прокурора САП — 141,7 тис. грн.

Для керівника відділу Спецпрокуратури 1,25 окладу прокурора САП — 136,26 тис. грн;

Для заступника керівника відділу САП 1,17 окладу прокурора САП — 127,53 тис. грн.

Для прокурора центрального апарату САП 1,1 окладу прокурора САП — 119,9 тис. грн.

Посадові оклади держслужбовців САП встановлюються у розмірі, що дорівнює чотирьом розмірам окладу, встановленого урядом для працівників, які працюють на відповідних посадах в центральних органах виконавчої влади.

Також прокурорам та іншим працівникам САП гарантовані премії, надбавки та різноманітні виплати, відповідно до чинного законодавства.

Фінансування Спеціалізованої прокуратури відбувається відповідно до кошторису, затвердженого її керівником, у межах річної суми видатків, передбачених Держбюджетом на бюджетний період.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на кінець 2023 року в Україні середньомісячна заробітна плата у номінальному вимірі становитиме 18,52 тис. гривень, а наступного — 21,8 тис. гривень. На такі показники розраховує уряд. Водночас, в країні є категорії працівників, офіційні зарплати яких сягають 200 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні деякі працівники отримають 13 заробітну плату. Йдеться про додатковий бонус, який роботодавці виплачують у кінці року.