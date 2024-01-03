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Более 100 тыс. грн — кому гарантируют высокие должностные оклады

3 января 2024 10:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — кто получит высокие оклады более чем в 100 тыс. грн
Пачка гривневых купюр. Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2024 году в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) изменятся должностные оклады. Это предусматривает новый закон.

Об этом сообщает издание Sud.ua.

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Как изменятся оклады для прокуроров САП

Речь идет о законе №3509-IX об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Документ вступил в силу с 1 января 2024 года. Согласно ему, должностной оклад прокурора Спецпрокуратуры не может быть ниже должностного оклада руководителя структурного подразделения центрального управления Национального антикоррупционного бюро, осуществляющего досудебное расследование. Соответствующая норма по сравнению с предыдущей редакцией не изменилась.

Должностной оклад руководителей структурного подразделения центрального управления НАБУ, занимающегося досудебным расследованием, составляет 36 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Учитывая это, должностной оклад в 2024 году составит 109 тыс. грн (36*3028).

По закону должностные оклады прокуроров САП, которые, в частности, находятся на админдолжностях, устанавливаются пропорционально окладу прокурора Спецпрокуратуры со следующими коэффициентами:

  • Для руководителя САП два должностных оклада прокурора САП — 218 тыс. грн.
  • Для первого заместителя, заместителя руководителя САП 1,4 оклада прокурора САП — 152,611 тыс. грн.
  • Для руководителя управления, заместителя руководителя управления САП 1,3 оклада прокурора САП — 141,7 тыс. грн.
  • Для руководителя отдела Спецпрокуратуры 1,25 оклада прокурора САП — 136,26 тыс. грн;
  • Для заместителя руководителя отдела САП 1,17 оклада прокурора САП — 127,53 тыс. грн.
  • Для прокурора центрального аппарата САП 1,1 оклада прокурора САП — 119,9 тыс. грн.

Должностные оклады госслужащих САП устанавливаются в размере, равном четырем размерам оклада, установленного правительством для работников, работающих на соответствующих должностях в центральных органах исполнительной власти.

Также прокурорам и другим работникам САП гарантированы премии, надбавки и всевозможные выплаты в соответствии с действующим законодательством.

Финансирование Специализированной прокуратуры происходит согласно смете, утвержденной ее руководителем, в пределах годовой суммы расходов, предусмотренных Госбюджетом на бюджетный период.

Что еще стоит знать

Напомним, к концу 2023 года в Украине среднемесячная заработная плата в номинальном измерении составила 18,52 тыс. гривен, а в 2024-м — 21,8 тыс. гривен. На такие показатели рассчитывает правительство. В то же время, в стране есть категории работников, официальные зарплаты которых достигают 200 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Украине некоторые работники получат 13 заработную плату. Речь идет о дополнительном бонусе, который работодатели выплачивают в конце года.

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