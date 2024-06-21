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Понад 20% айтівців з України перебувають за кордоном — що відбувається на IT-ринку праці

21 червня 2024 08:51
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Кількість українських IT-фахівців за кордоном зростає — дослідження
Чоловік за ноутбуком. Фото: business.diia.gov.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Більш як 20% українських IT-фахівців перебувають за кордоном. Їхня кількість зросла з 50-57 тисяч у 2022 році до 65 тисяч у 2023 році.

Про це йдеться у спільному дослідженні Мінцифри, AI HOUSE та Roosh.

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На травень 2022 року в Україні налічувалося 228 тисяч айтівців, а до серпня 2023 року їх кількість зросла до 242 тисяч.

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Скільки українських айтівців перебуває за кордоном. Джерело: скриншот

Згідно з даними Євростату, Україна посідає друге місце серед країн Центрально-Східної Європи за кількістю IT-спеціалістів — 307 тисяч, поступаючись лише Польщі, де їх налічується 600,7 тисячі.

За останні 10 років кількість фахівців з AI/ML зросла в п'ять разів, проте на січень 2024 року вони становлять лише трохи більше 1% від загальної кількості IT-фахівців, що становить 5,2 тисячі осіб.

"Повномасштабне вторгнення призвело до зменшення доступних ресурсів для інвестицій у штучний інтелект та масової еміграції талановитих фахівців, що загрожує подальшому розвитку та інноваціям у цій сфері", — йдеться у дослідженні. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, за словами генерального директора рекрутингового агентства Станіслава Шихова, в Україні в IT-сфері спостерігаються негативні тенденції. Впав рівень заробітної плати айтівців, а натомість вимоги до професіоналізму зросли.

Ми також писали, що на українському ринку праці через повномасштабну війну нестача кадрів досягнула 40%, що є рекордним показником. Під загрозою — три сфери економіки.

робота
Мінцифри
IT
Програмісти
ринок праці

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