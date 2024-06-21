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Более 20% айтишников из Украины находятся за границей — что происходит на IT-рынке труда

21 июня 2024 08:51
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Количество украинских IT-специалистов за рубежом растет — исследование
Мужчина за ноутбуком. Фото: business.diia.gov.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Более 20% украинских IT-специалистов находятся за границей. Их количество выросло с 50-57 тысяч в 2022 году до 65 тысяч в 2023 году.

Об этом говорится в совместном исследовании Минцифры, AI HOUSE и Roosh.

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На май 2022 года в Украине насчитывалось 228 тысяч айтишников, а к августу 2023 года их количество выросло до 242 тысяч.

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Сколько украинских айтишников находится за границей. Источник: скриншот

Согласно данным Евростата, Украина занимает второе место среди стран Центрально-Восточной Европы по количеству IT-специалистов — 307 тысяч, уступая только Польше, где их насчитывается 600,7 тысяч.

За последние 10 лет количество специалистов по AI/ML выросло в пять раз, однако на январь 2024 года они составляют лишь немногим более 1% от общего количества IT-специалистов, что составляет 5,2 тысячи человек.

"Полномасштабное вторжение привело к уменьшению доступных ресурсов для инвестиций в искусственный интеллект и массовой эмиграции талантливых специалистов, что грозит дальнейшему развитию и инновациям в этой сфере", — сказано в исследовании.

Что еще стоит знать

Напомним, по словам генерального директора рекрутингового агентства Станислава Шихова, в Украине в IT-сфере наблюдаются негативные тенденции. Упал уровень заработной платы айтишников, а требования к профессионализму выросли.

Мы также писали, что на украинском рынке труда из-за полномасштабной войны нехватка кадров достигла 40%, что является рекордным показателем. Под угрозой три сферы экономики.

работа
Минцифры
IT
Программисты
рынок труда

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