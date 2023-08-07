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Понад 7 млн грн за шматок дороги: корупційний скандал на Житомирщині

7 серпня 2023 18:50
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ремонт доріг у війну: на Житомирщині оголосили тендер на 7 млн грн
Капітальний ремонт дороги. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Протягом повномасштабного вторгнення українці стали ретельніше контролювати витрати з державного бюджету і не мовчать, якщо рішення чи то місцевої, чи то центральної влади їх не влаштовує. Було чимало дискусій та скандалів щодо витрат на культуру або спорт в той час, коли громадяни ледве закривають збори на армію. Недоцільні розтрати держбюджету декому коштували посади, а комусь — репутації. 

Однак прослідкувати за кожною гривнею неможливо, та і життя на лінії фронту і в регіонах тилу супроводжується різними потребами людей. Доки держбюджетом керує законодавча гілка влади у ВР, місцеві ради складають свої статті видатків. Наприклад, на Житомирщині вирішили відремонтувати одну вулицю за понад 7 млн грн. Деталі в матеріалі Новини.LIVE. 

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Тендер на капітальний ремонт 

На сайті Prozzoro оголошено тендер на капітальний ремонт вулиці Гетьмана Сагайдачного у місті Звягель  Житомирської області. Пропозиції приймаються до 10 серпня цього року. Очікувана вартість визначена у розмірі 7 582 813.00 грн. 

Прозоро
Тендер на Prozzoro на ремонт дороги. Фото: скриншот

Додамо, що в описі тендерної пропозиції вказано, що за ці гроші планують зробити капітальний ремонт на вулиці Гетьмана Сагайдачного (від вулиці Соборності до вулиці Житомирська). Цей відрізок дороги, згідно з Google картами, має протяжність орієнтовно 240 метрів. Пішки це 3 хв шляху, на автомобілі 1 хв. 

Улица Сагайдачного
Відрізок вулиці Сагайдачного. Фото: скриншот

Якщо поглянути на фото цього відрізку дороги, датовані 2015 роком, то на ній немає явних пошкоджень. Однак, за 8 років ситуація могла змінитися, в Google немає актуальних фото. 

Улица Сагайдачного
Вигляд вулиці Сагайдачного у місті Звягель у 2015 році. Фото: скриншот
Улица Сагайдачного
Відрізок вулиці Сагайдачного у місті Звягель. Фото: скриншот

Ремонт доріг: доцільність витрат 

У кожного громадянина є своя думка щодо доцільності витрат на дороги в умовах війни. Частина людей вважають, що ці гроші треба направити на ЗСУ, аби пришвидшити перемогу, адже будь-яка дорога в умовах війни може бути зруйнована ворожими "прильотами". 

Народні депутати, які ухвалювали держбюджет на 2023 рік, теж мають різне бачення. Як розповів Новини.LIVE народний депутат України Андрій Богданець, у нього були поправки до бюджету, аби видатки були лише на захищені статті — військових, укриття, медицину. Однак таке рішення не було підтримане. Сам політик вважає, що краще будувати укриття, а не дороги. 

"Якщо ми вже підняли цю тему про бюджетні кошти, то ми можемо взяти для порівняння школу, в якій навчається 600 дітей — укриття обходиться у 2,5 млн грн. А якщо взяти іншу сторону, то на разв’язку на Жилянській вулиці Київ виділив 1 млрд грн. У Житомирській області 5 км дороги 360 млн грн. От порівняння — мільйони на дороги чи укриття дітям", — додав нардеп.

Додамо, що на сайті Prozzoro це не поодинокий тендер щодо капітального ремонту доріг. Ремонтують або планують ремонтувати дороги в різних куточках країни. 

Як ми писали раніше, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

У столиці натомість черговий скандал із витрачанням бюджетних коштів. Цього разу Київзеленбуд планує витратити цілих 5 мільйонів гривень на ремонт парку "Вічної слави".

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