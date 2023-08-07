Ремонт дорог в войну: в Житомирской области объявили тендер на 7 млн грн

Капитальный ремонт дороги. Фото: Новини.LIVE

На протяжении полномасштабного вторжения украинцы стали более тщательно контролировать расходы из государственного бюджета и не молчат, если решение местных или центральных властей их не устраивает. Было немало дискуссий и скандалов по расходам на культуру или спорт в то время, когда граждане едва закрывают сборы на армию. Нецелесообразные растраты госбюджета некоторым стоили должности, а кому-то репутации.

Однако проследить за каждой гривной невозможно, и жизнь на линии фронта и в регионах тыла сопровождается разными потребностями людей. Пока госбюджетом руководит законодательная ветвь власти в ВР, местные советы составляют свои статьи расходов. Например, на Житомирщине решили отремонтировать одну улицу за более 7 млн грн. Подробности в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Тендер на капитальный ремонт

На сайте Prozzoro объявлен тендер на капитальный ремонт улицы Гетьмана Сагайдачного в городе Звягель Житомирской области. Предложения принимаются до 10 августа этого года. Ожидаемая стоимость определена в размере 7 582 813.00 грн.

Тендер на Prozzoro для ремонта дороги. Фото: скриншот

В описании тендерного предложения указано, что за эти деньги планируют сделать капитальный ремонт на улице Гетьмана Сагайдачного (от улицы Соборности до улицы Житомирская). Этот отрезок дороги, согласно Google картам, имеет протяженность ориентировочно 240 метров. Пешком это 3 минуты в пути, на автомобиле — 1 минута.

Отрезок улицы Сагайдачного. Фото: скриншот

Если посмотреть на фото этого отрезка дороги, датированные 2015 годом, то на ней нет явных повреждений. Однако за 8 лет ситуация могла измениться, в Google нет актуальных фото.

Вид улицы Сагайдачного в городе Звягель в 2015 году. Фото: скриншот

Отрезок Сагайдачного улицы в городе Звягель. Фото: скриншот

Ремонт дорог: целесообразность затрат

У каждого гражданина есть свое мнение по поводу целесообразности расходов на дороги в условиях войны. Часть людей считают, что эти деньги нужно направить на ВСУ, чтобы ускорить победу, ведь любая дорога в условиях войны может быть разрушена вражескими "прилетами".

У народных депутатов, которые принимали госбюджет на 2023 год, тоже есть разное видение. Как рассказал Новини.LIVE народный депутат Украины Андрей Богданец, у него были поправки в бюджет, чтобы расходы были только на защищенные статьи — военных, укрытие, медицину. Однако такое решение не было поддержано. Сам политик считает, что лучше строить укрытие, а не дороги.

"Если мы уже подняли эту тему о бюджетных средствах, то мы можем взять для сравнения школу, в которой учится 600 детей — укрытие обходится в 2,5 млн грн. А если взять другую сторону, то на решение на Жилянской улице Киев выделил 1 млрд грн. В Житомирской области 5 км дороги 360 млн грн. Вот сравнение — миллионы на дороги или укрытие детям", — добавил нардеп.

Добавим, что на сайте Prozzoro это не единичный тендер по капитальному ремонту дорог. Ремонтируют или планируют ремонтировать дороги в разных уголках страны.

Как мы писали ранее, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

В столице очередной скандал с расходованием бюджетных средств. В этот раз Киевзеленстрой планирует потратить целых 5 миллионов гривен на ремонт парка "Вечной славы".