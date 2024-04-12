Штрафы за нарушение ПДД — как проверить и оплатить онлайн

Нарушение ПДД — как проверить штрафы онлайн по номеру авто
Нарушение ПДД — это не только опасность на дороге, но и возможность получения штрафа. Однако вы можете проверить наличие штрафа онлайн, а также оплатить его, воспользовавшись соответствующими интернет-сервисами.
Новини.LIVE рассказывают, как проверить наличие штрафов за нарушение ПДД и оплатить его онлайн.
Как проверить штрафы по номеру авто онлайн
Получить информацию о штрафах за нарушение ПДД можно онлайн, а именно в приложении "Дія" или на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.
Как проверить штрафы в приложении "Дія":
- Загрузите "Дію" на свой смартфон;
- Авторизируйтесь через электронную подпись или BankID,
- Перейдите в раздел "Услуги" и выберите "Штрафы за нарушение ПДД";
- Приложение покажет вам все имеющиеся штрафы с суммой, датой и описанием нарушений.
Как проверить наличие штрафов на сайте Главного сервисного центра МВД:
- Зайдите на сайт;
- Введите номер и серию водительского удостоверения или номер свидетельства о регистрации транспортного средства;
- Щелкните "Проверить";
- Сайт предоставит вам информацию обо всех штрафах, включая их суммы, даты и описания нарушений.
Как оплатить штрафы за нарушение ПДД онлайн
Самыми удобными сервисами, где можно оплатить штрафы, можно считать "Приват24" и мобильный банкинг "Монобанка".
Как уплатить штрафы за нарушение ПДД в "Приват24":
- Откройте приложение "Приват24" на своем смартфоне или планшете.
- Выделите "Сервисы" и выберите "Автоплатежи".
- Нажмите на значок "+" в правом нижнем углу, выберите "Платеж", а затем категорию "Штрафы и нарушения".
- Укажите ваш город и тип штрафа (например, за неправильную парковку или другое нарушение правил дорожного движения).
- С помощью поисковых опций, таких как "Мои штрафы", "Поиск по номеру авто" или "Поиск по номеру постановления", найдите нужный вариант, введя необходимые данные.
- Нажмите кнопку "Продолжить" и выберите карту, с которой будет произведена оплата.
Как оплатить штрафы за нарушение ПДД в monobank:
- Откройте приложение "Монобанк" на телефоне.
- Выделите "Другие платежи" и выберите "Штрафы за нарушение ПДД".
- Введите серийный номер и номер постановления в верхнем правом углу официального документа, предоставленного правоохранительными органами.
- Нажмите кнопку "Продолжить", затем "Оплатить".
- Выберите платежную карту, с которой будет списана сумма, и подтвердите проведение транзакции.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в скором времени начнут фиксировать нарушение ПДД сразу 50 новых камер. Они уже закуплены и появятся на украинских дорогах в начале лета 2024 года.
Мы также сообщали, что в конце апреля все автошколы и сервисные центры МВД должны переоборудовать автомобили для практических экзаменов на водительское удостоверение. Таким образом, на машинах вместо знака "У" в красном треугольнике появится "Н".
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