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Нарушение ПДД — как проверить штрафы онлайн по номеру авто

12 апреля 2024 15:07
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Штрафы за нарушение ПДД — как проверить и оплатить онлайн
Эвакуатор на улице Киева. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Нарушение ПДД — это не только опасность на дороге, но и возможность получения штрафа. Однако вы можете проверить наличие штрафа онлайн, а также оплатить его, воспользовавшись соответствующими интернет-сервисами.

Новини.LIVE рассказывают, как проверить наличие штрафов за нарушение ПДД и оплатить его онлайн.

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Как проверить штрафы по номеру авто онлайн

Получить информацию о штрафах за нарушение ПДД можно онлайн, а именно в приложении "Дія" или на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

Как проверить штрафы в приложении "Дія":

  1. Загрузите "Дію" на свой смартфон;
  2. Авторизируйтесь через электронную подпись или BankID,
  3. Перейдите в раздел "Услуги" и выберите "Штрафы за нарушение ПДД";
  4. Приложение покажет вам все имеющиеся штрафы с суммой, датой и описанием нарушений.

Как проверить наличие штрафов на сайте Главного сервисного центра МВД:

  1. Зайдите на сайт;
  2. Введите номер и серию водительского удостоверения или номер свидетельства о регистрации транспортного средства;
  3. Щелкните "Проверить";
  4. Сайт предоставит вам информацию обо всех штрафах, включая их суммы, даты и описания нарушений.

Как оплатить штрафы за нарушение ПДД онлайн

Самыми удобными сервисами, где можно оплатить штрафы, можно считать "Приват24" и мобильный банкинг "Монобанка".

Как уплатить штрафы за нарушение ПДД в "Приват24":

  1. Откройте приложение "Приват24" на своем смартфоне или планшете.
  2. Выделите "Сервисы" и выберите "Автоплатежи".
  3. Нажмите на значок "+" в правом нижнем углу, выберите "Платеж", а затем категорию "Штрафы и нарушения".
  4. Укажите ваш город и тип штрафа (например, за неправильную парковку или другое нарушение правил дорожного движения).
  5. С помощью поисковых опций, таких как "Мои штрафы", "Поиск по номеру авто" или "Поиск по номеру постановления", найдите нужный вариант, введя необходимые данные.
  6. Нажмите кнопку "Продолжить" и выберите карту, с которой будет произведена оплата.

Как оплатить штрафы за нарушение ПДД в monobank:

  1. Откройте приложение "Монобанк" на телефоне.
  2. Выделите "Другие платежи" и выберите "Штрафы за нарушение ПДД".
  3. Введите серийный номер и номер постановления в верхнем правом углу официального документа, предоставленного правоохранительными органами.
  4. Нажмите кнопку "Продолжить", затем "Оплатить".
  5. Выберите платежную карту, с которой будет списана сумма, и подтвердите проведение транзакции.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в скором времени начнут фиксировать нарушение ПДД сразу 50 новых камер. Они уже закуплены и появятся на украинских дорогах в начале лета 2024 года.

Мы также сообщали, что в конце апреля все автошколы и сервисные центры МВД должны переоборудовать автомобили для практических экзаменов на водительское удостоверение. Таким образом, на машинах вместо знака "У" в красном треугольнике появится "Н".

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