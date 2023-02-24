Посли ЄС 24 лютого погодили десятий пакет санкцій проти росії

За даними ЗМІ, у новий пакет санкцій можуть увійти обмеження, які торкнуться машин, що використовуються в будівельному і сільськогосподарському секторах

Посли ЄС нарешті узгодили десятий пакет санкцій проти росії. Цей пакет санкцій обіцяли присвятити до річниці вторгнення російської федерації в Україну.

Про це повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

Санкції проти росії

"Білий дім. Нарешті є домовленість щодо нового пакету санкцій ЄС щодо росії. Десятий від початку вторгнення в Україну", — повідомив Йозвяк.

White smoke! finally (!) agreement on the EU’s new sanctions package on #Russia. The 10th since the start of the invasion of #Ukraine exactly one year ago. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 24, 2023

Як відомо, з початку повномасштабної війни Європейський союз ввів дев'ять пакетів санкцій проти росії. Десятий пакет готували вже довгий час.

На початку лютого президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомляла, десятий пакет санкцій ЄС проти росії буде прийнятий до річниці вторгнення в Україну.

За даними ЗМІ, у новий пакет санкцій можуть увійти обмеження, які торкнуться машин, що використовуються в будівельному і сільськогосподарському секторах, а також заборона на експорт ряду продуктів, технологій і компонентів, які були виявлені в російській зброї.

Може бути введена заборона на імпорт в ЄС російського каучуку і асфальту або бітуму, а також фінансові санкції щодо чотирьох банків і 130 осіб і організацій.

Нагадаємо, 24 лютого Державний департамент США у межах санкційного пакета до річниці повномасштабного вторгнення в Україну оголосив про візові та фінансові обмеження проти низки російських фізичних та юридичних осіб.