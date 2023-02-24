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Послы ЕС согласовали десятый пакет санкций против россии, — СМИ

24 февраля 2023 23:36
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Послы ЕС 24 февраля согласовали десятый пакет санкций против россии
По данным СМИ, в новый пакет санкций могут войти ограничения, касающиеся машин, используемых в строительном и сельскохозяйственном секторах
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Послы ЕС наконец-то согласовали десятый пакет санкций против россии. Этот пакет санкций обещали посвятить годовщине вторжения российской федерации в Украину.

Об этом сообщил редактор Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк.

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"Белый дом. Наконец, есть договоренность о новом пакете санкций ЕС в отношении России. Десятый с начала вторжения в Украину", — сообщил Йозвяк.

Как известно, с начала полномасштабной войны Европейский союз ввел девять пакетов санкций против России. Десятый пакет готовили уже долгое время.

В начале февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщала, что десятый пакет санкций ЕС против россии будет принят к годовщине вторжения в Украину.

По данным СМИ, в новый пакет санкций могут войти ограничения, касающиеся машин, используемых в строительном и сельскохозяйственном секторах, а также запрет на экспорт ряда продуктов, технологий и компонентов, обнаруженных в российском оружии.

Может быть введен запрет на импорт в ЕС российского каучука и асфальта или битума, а также финансовые санкции в отношении четырех банков и 130 человек и организаций.

Напомним, 24 февраля Государственный департамент США в рамках санкционного пакета к годовщине полномасштабного вторжения в Украину объявил о визовых и финансовых ограничениях против ряда российских физических и юридических лиц.

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