Послы ЕС 24 февраля согласовали десятый пакет санкций против россии

Послы ЕС согласовали десятый пакет санкций против россии, — СМИ
Послы ЕС наконец-то согласовали десятый пакет санкций против россии. Этот пакет санкций обещали посвятить годовщине вторжения российской федерации в Украину.
Об этом сообщил редактор Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк.
-
На востоке Турции произошло новое землетрясение: что известно
-
После разговора с Зеленским Эрдоган звонил путину: о чем говорили
-
Макрон и Шольц снова пытались склонить Зеленского к переговорам с рф: зачем это им
-
МВФ призвал страны не признавать криптовалюту платежным средством: в чем опасность
-
"Где дорога на москву?": Резников похвастался первыми танками Leopard, которые прибыли в Украину
-
Канада расширила санкции против рф: детали
-
Украина несколько раз планировала разговор с путиным накануне вторжения, но он был не готов, — Зеленский
-
"Знает все государственные тайны": Буданов показал своего кота Гюнтера
-
Депутат в Румынии случайно показался голым на Zoom-конференции и подал в отставку: детали
-
Все мосты Киева были заминированы на случай прорыва россии, — Резников
Санкции против россии
"Белый дом. Наконец, есть договоренность о новом пакете санкций ЕС в отношении России. Десятый с начала вторжения в Украину", — сообщил Йозвяк.
White smoke! в конце концов (!) содействие в EU's новые sanctions package on #Russia . 10th since start of invasion #Ukraine exactly 1 year ago.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 24 февраля 2023
Как известно, с начала полномасштабной войны Европейский союз ввел девять пакетов санкций против России. Десятый пакет готовили уже долгое время.
В начале февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщала, что десятый пакет санкций ЕС против россии будет принят к годовщине вторжения в Украину.
По данным СМИ, в новый пакет санкций могут войти ограничения, касающиеся машин, используемых в строительном и сельскохозяйственном секторах, а также запрет на экспорт ряда продуктов, технологий и компонентов, обнаруженных в российском оружии.
Может быть введен запрет на импорт в ЕС российского каучука и асфальта или битума, а также финансовые санкции в отношении четырех банков и 130 человек и организаций.
Напомним, 24 февраля Государственный департамент США в рамках санкционного пакета к годовщине полномасштабного вторжения в Украину объявил о визовых и финансовых ограничениях против ряда российских физических и юридических лиц.