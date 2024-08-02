Рахунки за газ у серпні — хто може не платити за послугу з доставки блакитного палива

Комунальні квитанції. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські споживачі газу вже кілька років замість однієї звичної комунальної платіжки отримують дві: за використаний газ та за його розподіл. Водночас, частина громадян може відмовитись від сплати рахунку за доставку блакитного палива.

Про це повідомляє "Канал 24".

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Друга платіжка природний газ

З 2020 року українцям надходить дві платіжки щодо природного газу. Одна — від постачальників за спожиті кубометри ресурсу. В суму входять витрати за транспортування, розподіл і торговельна націнка для постачальників.

Друга — від операторів газорозподільних мереж, за якою потрібно заплатити за те, що вони доставляють газ споживачам додому.

Фактично всі споживачі мають заплатити за доставку газу у серпні за тарифом, що коливається від 0,38 до 2,39 гривні за кубічний метр. Кінцева сума залежить від регіону, де проживає громадянин. В областях з великою кількістю населення тарифи на доставку природного газу нижчі.

Вартість розподілу газу розраховують на основі кількості спожитих кубів газу за попередній рік. Загальну кількість ділять на 12 місяців та множать на вартість транспортування одного кубічного метра.

Хто може відмовитись від сплати за доставку газу

Водночас, за доставку блакитного палива можуть не платити ті громадяни, які не користуються природним газом.

Для того, щоб більше не отримувати такі платіжки за доставку, можна розірвати договір з регулятором. Він має повністю відключити споживача від загальної мережі.

Відмовитись від сплати також можуть ті, хто постраждав від бойових дій під час війни, якщо розподільна інфраструктура має пошкодження, або постраждав об’єкт газоспоживання та внутрішньодомова система газопостачання і не дозволяє користуватися ресурсом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зросли тарифи на комунальні послуги. За період з травня 2023 року до травня 2024 року підвищились на 18,6%.

Ми також писали, що клієнти компанії "Нафтогаз України" можуть переплатити за природний газ. Щоб цього уникнути, споживачі блакитного палива повинні знати певні правила.