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Услуга по доставке газа — кто из украинцев может не платить в августе

2 августа 2024 08:37
Ксения Симонова - Редактор
Счета за газ в августе — кто может не платить за услугу по доставке голубого топлива
Коммунальные квитанции. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинские потребители газа уже несколько лет вместо одной привычной коммунальной платежки получают две: за использованный газ и его распределение. В то же время часть граждан может отказаться от уплаты счета за доставку голубого топлива.

Об этом сообщает "Канал 24".

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Вторая платежка природный газ

С 2020 года украинцам приходят две платежки относительно природного газа. Одна — от поставщиков за потребленные кубометры ресурса. В сумму входят расходы за транспортировку, распределение и торговая  наценка для поставщиков.

Вторая — от операторов газораспределительных сетей, по которой нужно заплатить за то, что они доставляют газ потребителям домой.

Фактически все потребители должны заплатить за доставку газа в августе по тарифу от 0,38 до 2,39 гривны за кубический метр. Конечная сумма зависит от региона, где проживает гражданин. В областях с большим количеством населения тарифы на доставку природного газа ниже.

Стоимость распределения газа рассчитывается на основе количества потребленных кубов газа за предыдущий год. Общее количество делят на 12 месяцев и умножают на стоимость транспортировки одного кубического метра.

Кто может отказаться от уплаты за доставку газа

В то же время, за доставку голубого топлива могут не платить граждане, которые не пользуются природным газом.

Для того, чтобы больше не получать такие платежки за доставку, можно расторгнуть договор с регулятором. Он должен полностью отключить потребителя от общей сети.

Отказаться от уплаты могут также те, кто пострадал от боевых действий во время войны, если распределительная инфраструктура имеет повреждения, или пострадал объект газопотребления и внутридомовая система газоснабжения, и не позволяет пользоваться ресурсом.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине выросли тарифы на коммунальные услуги. За период с мая 2023 года по май 2024 года повысились на 18,6%.

Мы также писали, что клиенты компании "Нафтогаз Украины" могут переплатить за природный газ. Чтобы этого избежать, потребители голубого топлива должны знать определённые правила.

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