Постачання дешевого українського зерна - ЄС компенсує фермерам 100 млн євро

Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн на засіданні євродепутатів. Фото: twitter.com/eu_commission

Європейська комісія (ЄК) планує втрутитися у ситуацію з блокадою кількома країнами єврозони експорту українського зерна. Має намір збільшити підтримку фермерів з 75 до 100 млн євро.

Про це повідомляє "Польське радіо" із посиланням на джерела.

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Підтримка фермерів єврозони

Зазначається, що Єврокомісія має ухвалити відповідне рішення найближчими днями. Очікується, що Польща з п'яти постраждалих країн отримає більше за всіх — майже третину всієї суми — близько 30 мільйонів євро.

Комісія прагне ухвалити таке рішення після заборони Польщею, Угорщиною та Словаччиною імпорту сільськогосподарської продукції із України. Долучитися планують Болгарія та Румунія.

Ще Єврокомісія проводить переговори з Польщею та Угорщиною стосовно питання заборони імпорту українського зерна. 25 квітня це стане однією із тем зустрічі міністрів сільського господарства Євросоюзу у Люксембурзі.

Кошти для фермерів виділять із бюджету ЄС із антикризового резерву.

Блокада українського продовольства

Раніше Польща, Угорщина та Словаччина офіційно заборонили імпорт зерна та інших різних продуктів з України. Влада цих країн пішла на зустріч місцевим фермерам, незадоволених низькою ціною, яка робить неконкурентною їхню продукцію.

У ЄС вже лунають думки про те, що запроваджені Польщею, Угорщиною та Словаччиною обмеження щодо постачання української сільгосппродукції загалом ставлять під загрозу продовження угоди про безмитну торгівлю з Україною.

Що ще відомо

Нагадаємо, лідер партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що уряд ухвалив рішення заборонити імпорт зерна та десятків інших видів продовольства до Польщі з України. За його словами, країна готова врегулювати питання зерна з України міждержавною угодою.

Також ми писали, що речник Європейської комісії заявив, що односторонні дії держав-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними. Йдеться про рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна та інших продуктів харчування з України для захисту місцевого сільськогосподарського сектору.