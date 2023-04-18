Поставка дешевого украинского зерна – ЕС компенсирует фермерам 100 млн евро

Глава ЕК Урсула фон дер Ляен на заседании евродепутатов. Фото: twitter.com/eu_commission

Европейская комиссия (ЕК) планирует вмешаться в ситуацию с блокадой несколькими странами еврозоны экспорта украинского зерна. Намерена увеличить поддержку фермеров с 75 до 100 млн евро.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на источники.

Читайте также:

Поддержка фермеров еврозоны

Отмечается, что Еврокомиссия должна принять соответствующее решение в ближайшие дни. Ожидается, что Польша из пяти пострадавших стран получит больше всех — почти треть всей суммы — около 30 миллионов евро.

Комиссия стремится принять такое решение после запрета Польшей, Венгрией и Словакией импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. К ним планируют присоединиться Болгария и Румыния.

Еще Еврокомиссия проводит переговоры с Польшей и Венгрией о запрете импорта украинского зерна. 25 апреля это станет одной из тем встречи министров сельского хозяйства Евросоюза в Люксембурге.

Средства для фермеров выделят из бюджета ЕС из антикризисного резерва.

Блокада украинского продовольствия

Ранее Польша, Венгрия и Словакия официально запретили импорт зерна и других продуктов из Украины. Власти этих стран пошли на встречу местным фермерам, недовольным низкой ценой, делающей неконкурентной их продукцию.

В ЕС уже звучат мнения о том, что введенные Польшей, Венгрией и Словакией ограничения по поставке украинской сельхозпродукции в целом ставят под угрозу продление соглашения о беспошлинной торговле с Украиной.

Что еще известно

Напомним, лидер партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что правительство приняло решение запретить импорт зерна и десятков других видов продовольствия в Польшу из Украины. По его словам, страна готова урегулировать вопросы зерна из Украины межгосударственным соглашением.

Также мы писали, что представитель Европейской комиссии заявил, что односторонние действия государств-членов Европейского Союза по торговле неприемлемы. Речь идет о решении Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания из Украины для защиты местного сельскохозяйственного сектора.