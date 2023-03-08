Потепління та збільшення світлового дня допомагають: Укренерго про ситуацію в енергосистемі України

В Україні уже 25 днів відсутній дефіцит потужності

Сьогодні українська енергосистема працює стабільно, без дефіциту потужності. Ситуація не повинна погіршитися, якщо не буде нових ударів по об’єктах енергетичної галузі.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Ситуація в енергосистемі

Станом на 8 березня ситуація в українській енергетичній системі є стабільною.

За прогнозами, у випадку відсутності нових російських ракетних та дронових ударів вона і надалі залишатиметься такою.

Споживання електроенергії зараз — на стандартному рівні робочого дня.

Поступово рівень споживання в Україні знижується через збільшення світлового дня та поступове сезонне потепління.

Дефіцит відсутній

В українській енергосистемі уже 25-й день відсутній дефіцит потужності.

Причинами цього є знижене споживання, відновлення роботи деяких генеруючих потужностей, активна робота гідроелектростанцій та сезонне стрімке зростання відновлювальних джерел енергії, зокрема, сонячної.

Імпорт електроенергії до України зараз присутній, але рівень його незначний.

Нагадаємо, станом на початок березня рф випустила по критичній інфраструктурі України 255 ракет і дронів.

Фото: пресслужба Укренерго