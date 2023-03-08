Потепление и увеличение светового дня помогают: Укрэнерго о ситуации в энергосистеме Украины

В Украине уже 25 дней отсутствует дефицит мощности

Сегодня украинская энергосистема работает стабильно без дефицита мощности. Ситуация не должна усугубиться, если не будет новых ударов по объектам энергетической отрасли.

Об этом сообщила прессслужба Укрэнерго.

Ситуация в энергосистеме

По состоянию на 8 марта ситуация в украинской энергетической системе стабильна.

По прогнозам, в случае отсутствия новых российских ракетных и дроновых ударов она и дальше будет оставаться такой.

Потребление электроэнергии сейчас — на стандартном уровне рабочего дня.

Постепенно уровень потребления в Украине снижается из-за увеличения светового дня и постепенного сезонного потепления.

Дефицит отсутствует

В украинской энергосистеме уже 25-й день отсутствует дефицит мощности.

Причинами этого являются сниженное потребление, возобновление работы некоторых генерирующих мощностей, активная работа гидроэлектростанций и сезонный стремительный рост возобновляемых источников энергии, в частности солнечной.

Импорт электроэнергии в Украину сейчас присутствует, но уровень его незначителен.

Напомним, по состоянию на начало марта россия выпустила по критической инфраструктуре Украины 255 ракет и дронов.

Фото: пресс-служба Укрэнерго