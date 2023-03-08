Потепление и увеличение светового дня помогают: Укрэнерго о ситуации в энергосистеме Украины
Сегодня украинская энергосистема работает стабильно без дефицита мощности. Ситуация не должна усугубиться, если не будет новых ударов по объектам энергетической отрасли.
Об этом сообщила прессслужба Укрэнерго.
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Ситуация в энергосистеме
По состоянию на 8 марта ситуация в украинской энергетической системе стабильна.
По прогнозам, в случае отсутствия новых российских ракетных и дроновых ударов она и дальше будет оставаться такой.
Потребление электроэнергии сейчас — на стандартном уровне рабочего дня.
Постепенно уровень потребления в Украине снижается из-за увеличения светового дня и постепенного сезонного потепления.
Дефицит отсутствует
В украинской энергосистеме уже 25-й день отсутствует дефицит мощности.
Причинами этого являются сниженное потребление, возобновление работы некоторых генерирующих мощностей, активная работа гидроэлектростанций и сезонный стремительный рост возобновляемых источников энергии, в частности солнечной.
Импорт электроэнергии в Украину сейчас присутствует, но уровень его незначителен.
Напомним, по состоянию на начало марта россия выпустила по критической инфраструктуре Украины 255 ракет и дронов.
Фото: пресс-служба Укрэнерго