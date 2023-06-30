Повертається довоєнна система оподаткування: Рада ухвалила закон

Верховна Рада України. Фото: Андрій Єрмак

Сьогодні, 30 червня, Верховна Рада України ухвалила закон про повернення на довоєнну систему оподаткування з 1 серпня. Йдеться про скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Український парламент підтримав законопроєкт №8401 після довгих дискусій. Железняк наголошує, що прийняття цього законопроєкту є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.

"За" проголосували 239 народних депутатів.

Що передбачає редакція другого читання

Найголовніше те, що з 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок для ФОПів.

Однак законопроект врегульовує перехід з 2% ЄП:

платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;

новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;

автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб’єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;

надати платникам, які в 2023 р. перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно в 2023 р. на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. При цьому, в разі подання заяви до 01.09.2023 р., такий платник вважатиметься платником ЄП з 01.08.2023 р.

Відповідальність за порушення користування касовими апаратами

З 1 жовтня 2023 року повертається відповідальність а порушення у сфері застосування РРО (касових апаратів).

Крім того, законопроєктом також передбачено:

"технічний борг" (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року в електронному кабінеті) не враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;

зберегти право добровільної сплати ЄП і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій);

надати можливість ФОП-платникам ЄП без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, яким розширила перелік осіб, які підлягають мобілізації. Таким чином тисячі українців більше не зможуть отримати відстрочку від призову на військову службу.