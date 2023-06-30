Возвращается довоенная система налогообложения: Рада приняла закон

Верховная рада Украины. Фото: Андрей Ермак

Сегодня, 30 июня, Верховная Рада Украины приняла закон о возвращении на довоенную систему налогообложения с 1 августа. Речь идет об отмене 2% налога для ФЛП и возврате 5%.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Довоенная система налогообложения

Украинский парламент поддержал законопроект №8401 после долгих дискуссий. Железняк отмечает, что принятие этого законопроекта является важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

"За" проголосовали 239 народных депутатов.

Что предполагает редакция второго чтения

Самое главное, что с 1 августа 2023 года отменяется 2% единый налог для ФЛПей.

Однако законопроект регулирует переход с 2% ЕН:

плательщик 2% ЕН будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без представления такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, плательщик 2% ЕН будет автоматически переводиться на систему, на которой находился до избрания 2% ЕН;

вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;

автоматическое восстановление прав и обязанностей плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;

предоставить плательщикам, перешедшим в 2023 г. с 2% ЕП на общую систему, право перейти повторно в 2023 г. на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. При этом в случае подачи заявления до 01.09.2023 г. такой плательщик будет считаться плательщиком ЕП с 01.08.2023 г.

Ответственность за нарушение пользования кассовыми аппаратами

С 1 октября 2023 года возвращается ответственность за нарушения в сфере применения РРО (кассовых аппаратов).

Кроме того, законопроектом также предусмотрено:

"технический долг" (возникший с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года в электронном кабинете) не учитывать при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе;

сохранить право добровольной уплаты ЕН и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий);

предоставить возможность ФЛП-плательщикам ЕН без НДС указывать в расчетных документах наименования товаров (услуг) по упрощенной форме.

Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым расширила перечень подлежащих мобилизации лиц. Таким образом, тысячи украинцев больше не смогут получить отсрочку от призыва на военную службу.