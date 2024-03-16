Як змінилась кількість зареєстрованих безробітних за останні п'ять років

Дошка оголошень. Фото: Волинський обласний центр зайнятості

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні у 2023 році стрімко знизилася і становила меньше півмільйона осіб, незважаючи на повномасштабну війну. Проте ця статистика не відображає повної картини: за даними Міжнародної організації праці, у 2023 році наша країна увійшла до ТОПу країн за рівнем безробіття. Згідно з її методологією, у 2024 році рівень безробіття в Україні може становити 18,7%.

Про те, як змінювалася кількість зареєстрованих безробітних останні п'ять років, розповіли "Слово і діло".

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Якою була ситуація до повномасштабної війни

Згідно з інфографікою, упродовж 2019 року статус безробітного мали 1 млн 024,4 тисячі українців (наприкінці року було 338,2 тисяч). Допомогу з безробіття отримували 829,7 тисячі осіб. Працевлаштуватися змогли 338,2 тисячі безробітних. При цьому на ринку було більше 1,1 млн вакансій.

Пандемія коронавірусу значно погіршила ситуацію на ринку праці: у 2020 році кількість безробітних зросла на 21,7% — до 1 млн 247,2 тисяч осіб. Станом на кінець року такий статус мали 459,2 тисячі осіб (+35,8%). Зросла також кількість одержувачів допомоги — до 1 млн 118,6 тисячі осіб (+34,8%).

Кількість працевлаштованих за рік практично не змінилася — 384,5 тисячі осіб. А ось кількість вакансій скоротилася майже на третину. Варто зазначити, що вдвічі зменшилась кількість тих безробітних, які брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

У 2021 році ситуація трохи покращилася: упродовж року статус безробітного мали 1 млн 191 тисячі осіб (-4,5%). На кінець року було 295 тисяч безробітних (-35,8%). Кількість одержувачів допомоги зменшилася лише на 3,5% — до 1 млн 079,8 тисяч осіб.

У повідомленні також сказано, що у 2021 році зросла кількість працевлаштованих безробітних (на 5,3%), але кількість вакансій скоротилася ще на 14,9% — до 705,8 тисячі.

Джерело: Слово і Діло

Як змінилась кількість безробітних після початку повномасштабного вторгнення

Попри те, що Україна переживає повномасштабну війну, кількість офіційно зареєстрованих безробітних в країні зменшилася до історично низького рівня. Існують декілька причин такого явища.

По-перше, значна кількість українців виїхала за кордон або опинилася на окупованих територіях. По-друге, відомо, що терміни виплат допомоги безробітним під час воєнного стану обмежені трьома місяцями. І, нарешті, для того щоб мати статус безробітного військовозобов'язаним, потрібно надати військово-обліковий документ.

У 2022 році статус безробітного мали 867,6 тисячі українців (на 27,2% менше), а наприкінці року — 186,5 тисячі (-36,8%). Кількість одержувачів допомоги скоротилася на 27% — до 788,7 тисячі осіб. Працевлаштуватися змогли 248,8 тисячі безробітних (-38,5%), а кількість вакансій зменшилася на 43,8%.

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних у 2023 році знизилася ще на 44,3% — до 483,2 тисячі. А наприкінці року їх було лише 96,1 тисячі (-48,5%). Кількість одержувачів допомоги зменшилась на 59% — до 323,6 тисячі осіб. Працевлаштованих поменшало на 35,6% — 160,1 тисячі.

Що ще треба знати

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні зазнав значних змін. І хоча з початку війни він значною мірою відновився, певні негативні тенденції й досі спостерігаються. Одразу кілька сегментів ринку наразі перебувають у стадії скорочення, а рівень зарплат зростає не так швидко, як було б бажано.

Ми також писали, що Україна продовжує працювати над тим, щоб якомога більше українців змогли отримати роботу, розпочати власний бізнес або отримати новий фах. Цього року на підтримку програм сприяння зайнятості уряд виділив 7 млрд гривень.