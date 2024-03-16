Как изменилось количество зарегистрированных безработных за последние пять лет

Доска объявлений Фото: Волынский областной центр занятости

Число официально зарегистрированных безработных в Украине в 2023 году стремительно снизилось и составляло менее полумиллиона человек, несмотря на полномасштабную войну. Однако эта статистика не отражает полную картину: по данным Международной организации труда, в 2023 году наша страна вошла в ТОП стран по уровню безработицы. Согласно ее методологии, в 2024 году уровень безработицы в Украине может составить 18,7%.

О том, как изменялось количество зарегистрированных безработных в последние пять лет, рассказали "Слово і діло".

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Какова была ситуация до полномасштабной войны

Согласно инфографике, на протяжении 2019 года статус безработного имели 1 млн 024,4 тысяч украинцев (в конце года было 338,2 тысяч). Помощь по безработице получали 829,7 тысяч человек. Трудоустроиться смогли 338,2 тысячи безработных. При этом на рынке было более 1,1 млн вакансий.

Пандемия коронавируса значительно ухудшила ситуацию на рынке труда: в 2020 году количество безработных выросло на 21,7% — до 1 млн 247,2 тысячи человек. По состоянию на конец года такой статус имели 459,2 тысячи человек (+35,8%). Возросло также количество получателей помощи — до 1 млн 118,6 тысячи человек (+34,8%).

Количество трудоустроенных за год практически не изменилось – 384,5 тысячи человек. А вот количество вакансий сократилось почти на треть. Стоит отметить, что вдвое уменьшилось количество безработных, которые принимали участие в общественных и других работах временного характера.

В 2021 году ситуация несколько улучшилась: за год статус безработного имели 1 млн 191 тыс. человек (-4,5%). К концу года было 295 тысяч безработных (-35,8%). Количество получателей помощи уменьшилось лишь на 3,5% — до 1 млн 079,8 тысячи человек.

В сообщении также говорится, что в 2021 году возросло количество трудоустроенных безработных (на 5,3%), но количество вакансий сократилось еще на 14,9% — до 705,8 тысяч.

Источник: Слово і діло

Как изменилось количество безработных после начала полномасштабного вторжения

Несмотря на то, что Украина переживает полномасштабную войну, количество официально зарегистрированных безработных в стране снизилось до исторически низкого уровня. Есть несколько причин такого явления.

Во-первых, значительное количество украинцев уехало за границу или оказалось на оккупированных территориях. Во-вторых, известно, что сроки выплат пособия безработным во время военного положения ограничены тремя месяцами. И, наконец, для того чтобы иметь статус безработного военнообязанным, нужно предоставить военно-учетный документ.

В 2022 году статус безработного имели 867,6 тысячи украинцев (на 27,2% меньше), а в конце года — 186,5 тысячи (-36,8%). Количество получателей помощи сократилось на 27% — до 788,7 тысяч человек. Трудоустроиться смогли 248,8 тысячи безработных (-38,5%), а количество вакансий уменьшилось на 43,8%.

Количество официально зарегистрированных безработных в 2023 году снизилось еще на 44,3% — до 483,2 тысячи. А в конце года их было всего 96,1 тысячи (-48,5%). Количество получателей помощи уменьшилось на 59% — до 323,6 тысяч человек. Трудоустроенных уменьшилось на 35,6% — 160,1 тысяч.

Что еще нужно знать

Напомним, с начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине претерпел значительные изменения. И хотя с начала войны он в значительной степени восстановился, определенные негативные тенденции до сих пор наблюдаются. Сразу несколько сегментов рынка находятся в стадии сокращения, а уровень зарплат растет не так быстро, как было бы желательно.

Мы также писали, что Украина продолжает работать над тем, чтобы как можно больше украинцев смогли получить работу, начать собственный бизнес или получить новую профессию. В этом году в поддержку программ содействия занятости правительство выделило 7 млрд гривен.