Зернова угода: бізнес про блокування транзитних коридорів

Транзит зерна. Фото: tcsavunma

Кілька країн, а саме Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина, просять Україну відкликати скаргу до Світової організації торгівлі щодо експорту українського зерна. Україна подала позов до СОТ через відмову країн зняти заборону на транзит сільськогосподарської продукції.

Новини.LIVE дізналося, як на це реагує бізнес і які збитки підраховують підприємці.

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Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина просять Україну відкликати скаргу до Світової організації торгівлі щодо експорту українського зерна. Україна подала позов до СОТ 18 вересня через відмову країн зняти заборону на транзит української сільськогосподарської продукції.

Судно в порту. Фото: pixabay

За словами бізнес-експерта та підприємця Валерія Харакоз, йдеться не лише про транзит зерна, а і про заборону на імпорт ріпаку, насіння соняшника та кукурудзи. Додамо, що Польща заявила, що зацікавлена в діалозі з Україною. У свою чергу українські підприємці здивовані діями західного сусіда.

"Вперше за часи незалежної України бізнес почувається настільки безпорадним тому, що підприємці ніяк не можуть вплинути на повне блокування транзитних коридорів. Морським шляхом Україна експортує не лише зернові, а і продукцію гірничо-металургійного комплексу. Якщо говорити про суми, то збитки можна рахувати в мільярдах доларів", — сказав підприємець.

Підприємець Валерій Харакоз. Фото: Facebook

Наявні зараз порти Південний, Чорноморськ, Одеса та Миколаїв не можуть працювати через масовані обстріли з боку Росії. Але, за словами бізнес-експерта, є ще один варіант вирішення транзитного питання.

"Нині для нас існує лише один вихід у велику воду. Це порти Ізмаїла. Проте і тут є одне "але". Щоб суховантажі могли пройти крізь портовий коридор, потрібно розширити гирло річки. Але наразі цим займаються лише приватні компанії", — сказав Валерій Харакоз.

Він також впевнений, що річковий, залізничний та автомобільний транспорт не зможе компенсувати Україні втрати через заблоковані морські порти. Та все ж таки, на думку експерта, українська промисловість поступово адаптується до роботи у воєнних умовах.

Нагадаємо, попри припинення дії зернової угоди та намагання Росії зупинити рух суден у бік портів Великої Одеси, гуманітарні коридори у Чорному морі продовжують функціонувати та демонструвати свою ефективність. Це може свідчити про те, що країна-агресорка не здатна повністю заблокувати експорт збіжжя.