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Право на море: как бизнес реагирует на блокировку транзитных коридоров

3 октября 2023 15:55
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Зерновое соглашение: бизнес о блокировке транзитных коридоров
Транзит зерна. Фото: tcsavunma
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Несколько стран, а именно Польша, Чехия, Венгрия и Словакия, просят Украину отозвать жалобу во Всемирную торговую организацию по экспорту украинского зерна. Украина подала иск в ВТО из-за отказа стран снять запрет на транзит сельскохозяйственной продукции.

Новини.LIVE узнало, как на это реагирует бизнес и какие убытки подсчитывают предприниматели.

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Экспорт украинского зерна

Польша, Чехия, Венгрия и Словакия просят Украину отозвать жалобу во Всемирную торговую организацию по экспорту украинского зерна. Украина подала иск в ВТО 18 сентября из-за отказа стран снять запрет на транзит украинской сельскохозяйственной продукции.

Суда ждут загрузки в портах
Судно в порту. Фото: pixabay

По словам бизнес-эксперта и предпринимателя Валерия Харакоз, речь идет не только о транзите зерна, но и о запрете на импорт рапса, семян подсолнечника и кукурузы. Добавим, что Польша заявила, что заинтересована в диалоге с Украиной. В свою очередь, украинские предприниматели удивлены действиями западного соседа.

"Впервые за время независимой Украины бизнес чувствует себя настолько беспомощным потому, что предприниматели никак не могут повлиять на полную блокировку транзитных коридоров. Морским путем Украина экспортирует не только зерновые, но и продукцию горно-металлургического комплекса. Если говорить о суммах, то убытки можно считать в миллиардах долларов", — сказал предприниматель.

Хорокоз
Предприниматель Валерий Харакоз. Фото: Facebook

Имеющиеся сейчас порты Южный, Черноморск, Одесса и Николаев не могут работать из-за массированных обстрелов со стороны России. Но, по словам бизнес-эксперта, есть еще один вариант решения транзитного вопроса.

"В настоящее время для нас существует только один выход в большую воду. Это порты Измаила. Однако и здесь есть одно "но". Чтобы сухогрузы могли пройти сквозь портовый коридор, нужно расширить устье реки. Но сейчас этим занимаются только частные компании", сказал Валерий Харакоз.

Он также уверен, что речной, железнодорожный и автомобильный транспорт не сможет компенсировать Украине потери из-за заблокированных морских портов. Однако, по мнению эксперта, украинская промышленность постепенно адаптируется к работе в военных условиях.

Напомним, несмотря на прекращение действия зернового соглашения и попытку России остановить движение судов в сторону портов Большой Одессы, гуманитарные коридоры в Черном море продолжают функционировать и демонстрировать свою эффективность. Это может свидетельствовать о том, что страна-агрессор не способна полностью заблокировать экспорт зерна.

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