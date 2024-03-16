Доплати військовим — як нараховують та чому можуть позбавити премії

Український військовослужбовець. Фото: Генштаб ЗСУ

Премія — це одна з форм фінансування військових, яка є складовою їхнього грошового забезпечення. Вона виплачується додатково до основного окладу кожного місяця. Важливо розрізняти премію від інших додаткових винагород та доплат, які можуть бути виплачені за виконання конкретних завдан

Новини.LIVE розповідають, якими є правила нарахування премії військовому та чому розмір винагороди можуть зменшити або взагалі позбавити її.

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Норми нарахування премії

Порядок нарахування премії регламентує розділ 16 наказу Міністерства оборони України № 260 від 07 червня 2018 року щодо Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ та деяким іншим особам.

Командири військових частин та інших підрозділів ЗСУ можуть преміювати військовослужбовців щомісяця (за винятком строковиків).

Розмір щомісячної премії встановлює міністр оборони для відповідних категорій військовослужбовців. Проте премія не може бути меншою ніж 10% посадового окладу. Сума посадового окладу залежить від військового звання військовослужбовця.

Премія виплачується щомісяця на підставі наказу командира підрозділу, який видається до 5 числа кожного місяця, наступного за місяцем преміювання, з урахуванням:

військової дисципліни;

наявності дисциплінарних стягнень;

показників виконання службових обов’язків.

За що можуть зменшити суму винагороди або позбавити її

Розмір премії може бути зменшений за наступних причин:

у разі накладення догани, оголошеної письмовим наказом командира, військовий отримує 90% від встановленого розміру щомісячної премії;

у разі накладення суворої догани, оголошеної письмовим наказом командира — 80% встановленого розміру премії;

у разі накладення двох доган — 60%;

у разі накладення трьох доган — 50%.

Командир військової частини надає премії військовослужбовцям у встановлених розмірах за кожен календарний місяць. Однак, якщо у цей період було застосовано дисциплінарне стягнення, або до військової частини надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим командиром, премія може бути не надана.

За що можуть позбавити премії

Премія не виплачується військовослужбовцям у таких випадках:

за невихід на службу (навчання) без поважних причин — за місяць, у якому здійснено таке порушення;

за вживання алкогольних напоїв або наркотичних речовин на території військової частини як у службовий, так і в позаслужбовий час, прибуття на службу в нетверезому стані — за місяць, у якому здійснено таке порушення;

у разі накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді, пониження у військовому званні на один ступінь, позбавлення військового звання — за місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення, або за місяць, у якому до військової частини надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим командиром;

у разі винесення судом постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, — за місяць, у якому така постанова надійшла до військової частини;

у разі накладення на військовослужбовця в календарному місяці більше ніж трьох дисциплінарних стягнень, крім дисциплінарного стягнення "зауваження", — за місяць, у якому накладено дисциплінарні стягнення, або за місяць, у якому до військової частини надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим командиром;

у разі звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем — з місяця, у якому надійшов витяг з наказу про звільнення;

у разі порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до матеріальних збитків, — за місяць, у якому видано наказ про притягнення до матеріальної відповідальності;

у разі скоєння у військовій частині аварій, подій, пов’язаних із загибеллю людей з вини військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків, чи злочинів — за місяць, у якому сталася аварія, подія, пов’язана із загибеллю людей.

Важливо також додати, що не виплачувати премію військовим або зменшувати її упродовж кількох місяців за одне й те саме допущене порушення забороняється.

Що ще треба знати

Нагадаємо, кожен військовослужбовець в Україні отримує щомісячне грошове забезпечення, до якого входить зарплата, 11 різних надбавок, одна доплата та п'ять винагород. Сума кожної надбавки може варіюватись.

Ми також повідомляли, що українські військові, які постраждали внаслідок поранень, контузій або каліцтва під час виконання бойових завдань, мають право на державну допомогу. Розмір та характер таких виплат залежать від важкості травми та її наслідків.