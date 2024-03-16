Доплаты военным — как начисляют и почему могут лишить премии

Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Премия — это одна из форм финансирования военных, составляющая их денежное обеспечение. Она выплачивается дополнительно к основному окладу каждый месяц. Важно различать премию от других дополнительных вознаграждений и доплат, которые могут быть выплачены за выполнение конкретных задач

Новини.LIVE рассказывают, каковы правила начисления премии военному и почему размер вознаграждения могут уменьшить или вообще лишить ее.

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Нормы начисления премии

Порядок начисления премии регламентирует раздел 16 приказа Министерства обороны Украины № 260 от 07 июня 2018 года относительно Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам.

Командиры воинских частей и других подразделений ВСУ могут премировать военнослужащих ежемесячно (за исключением срочников).

Размер ежемесячной премии устанавливает министр обороны для соответствующих категорий военнослужащих. Однако премия не может быть меньше 10% должностного оклада. Сумма должностного оклада зависит от воинского звания военнослужащего.

Премия выплачивается ежемесячно на основании приказа командира подразделения, которое выдается до 5 числа каждого месяца, следующего за месяцем премирования, с учетом:

военной дисциплины;

наличия дисциплинарных взысканий;

показателей исполнения служебных обязанностей.

За что могут уменьшить сумму вознаграждения или лишить ее

Размер премии может быть уменьшен по следующим причинам:

при наложении выговора, объявленного письменным приказом командира, военный получает 90% от установленного размера ежемесячной премии;

в случае наложения строгого выговора, объявленного письменным приказом командира - 80% установленного размера премии;

в случае наложения двух выговоров — 60%;

в случае наложения трех выговоров — 50%.

Командир воинской части предоставляет премии военнослужащим в установленных размерах каждый календарный месяц. Однако, если в этот период было применено дисциплинарное взыскание или в воинскую часть поступило сообщение о наложении дисциплинарного взыскания высшим командиром, премия может быть не предоставлена.

За что могут лишить премии

Премия не выплачивается военнослужащим в следующих случаях:

за невыход на службу (обучение) без уважительных причин — за месяц, в котором совершено такое нарушение;

за употребление алкогольных напитков или наркотических веществ на территории воинской части как в служебное, так и во внеслужебное время, прибытие на службу в нетрезвом состоянии — за месяц, в котором совершено такое нарушение;

в случае наложения дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, понижения в должности, понижения в воинском звании на одну степень, лишения воинского звания — за месяц, в котором наложено дисциплинарное взыскание, или за месяц, в котором в воинскую часть поступило уведомление о наложение дисциплинарного взыскания высшим командиром;

в случае вынесения судом постановления о наложении административного взыскания за совершение военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией, — за месяц, в котором такое постановление поступило в воинскую часть;

в случае наложения на военнослужащего в календарном месяце более трех дисциплинарных взысканий, кроме дисциплинарного взыскания "замечания", — за месяц, в котором наложены дисциплинарные взыскания, или за месяц, в котором в воинскую часть поступило сообщение о наложении дисциплинарного взыскания высшим командиром;

в случае увольнения с военной службы по служебному несоответствию, в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке, в связи с вступившим в законную силу обвинительным приговором суда в связи с систематическим неисполнением условий контракта военнослужащим — с месяца, в котором поступил выписка из приказа об увольнении;

в случае нарушения требований законов и других нормативно-правовых актов, повлекших материальный ущерб, — за месяц, в котором издан приказ о привлечении к материальной ответственности;

в случае совершения в части аварий, событий, связанных с гибелью людей по вине военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей, или преступлений — за месяц, в котором произошла авария, событие, связанное с гибелью людей.

Важно также добавить, что не выплачивать премию военным или уменьшать ее в течение нескольких месяцев за одно и то же допущенное нарушение запрещается.

Что еще нужно знать

Напомним, каждый военнослужащий в Украине получает ежемесячное денежное довольствие, в которое входит зарплата, 11 различных надбавок, одна доплата и пять вознаграждений. Сумма каждой прибавки может варьироваться.

Мы также сообщали, что украинские военные, пострадавшие в результате ранений, контузий или увечий во время выполнения боевых задач, имеют право на государственную помощь. Размер и характер таких выплат зависят от тяжести травмы и ее последствий.