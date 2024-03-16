Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Премии военным — за что начисляют и лишают дополнительных вознаграждений arrow

Премии военным — за что начисляют и лишают дополнительных вознаграждений

16 марта 2024 09:58
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Доплаты военным — как начисляют и почему могут лишить премии
Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Премия — это одна из форм финансирования военных, составляющая их денежное обеспечение. Она выплачивается дополнительно к основному окладу каждый месяц. Важно различать премию от других дополнительных вознаграждений и доплат, которые могут быть выплачены за выполнение конкретных задач

Новини.LIVE рассказывают, каковы правила начисления премии военному и почему размер вознаграждения могут уменьшить или вообще лишить ее.

Читайте также:

Нормы начисления премии

Порядок начисления премии регламентирует раздел 16 приказа Министерства обороны Украины № 260 от 07 июня 2018 года относительно Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам.

Командиры воинских частей и других подразделений ВСУ могут премировать военнослужащих ежемесячно (за исключением срочников).

Размер ежемесячной премии устанавливает министр обороны для соответствующих категорий военнослужащих. Однако премия не может быть меньше 10% должностного оклада. Сумма должностного оклада зависит от воинского звания военнослужащего.

Премия выплачивается ежемесячно на основании приказа командира подразделения, которое выдается до 5 числа каждого месяца, следующего за месяцем премирования, с учетом:

  • военной дисциплины;
  • наличия дисциплинарных взысканий;
  • показателей исполнения служебных обязанностей.

За что могут уменьшить сумму вознаграждения или лишить ее

Размер премии может быть уменьшен по следующим причинам:

  • при наложении выговора, объявленного письменным приказом командира, военный получает 90% от установленного размера ежемесячной премии;
  • в случае наложения строгого выговора, объявленного письменным приказом командира - 80% установленного размера премии;
  • в случае наложения двух выговоров — 60%;
  • в случае наложения трех выговоров — 50%.

Командир воинской части предоставляет премии военнослужащим в установленных размерах каждый календарный месяц. Однако, если в этот период было применено дисциплинарное взыскание или в воинскую часть поступило сообщение о наложении дисциплинарного взыскания высшим командиром, премия может быть не предоставлена.

За что могут лишить премии

Премия не выплачивается военнослужащим в следующих случаях:

  • за невыход на службу (обучение) без уважительных причин — за месяц, в котором совершено такое нарушение;
  • за употребление алкогольных напитков или наркотических веществ на территории воинской части как в служебное, так и во внеслужебное время, прибытие на службу в нетрезвом состоянии — за месяц, в котором совершено такое нарушение;
  • в случае наложения дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, понижения в должности, понижения в воинском звании на одну степень, лишения воинского звания — за месяц, в котором наложено дисциплинарное взыскание, или за месяц, в котором в воинскую часть поступило уведомление о наложение дисциплинарного взыскания высшим командиром;
  • в случае вынесения судом постановления о наложении административного взыскания за совершение военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией, — за месяц, в котором такое постановление поступило в воинскую часть;
  • в случае наложения на военнослужащего в календарном месяце более трех дисциплинарных взысканий, кроме дисциплинарного взыскания "замечания", — за месяц, в котором наложены дисциплинарные взыскания, или за месяц, в котором в воинскую часть поступило сообщение о наложении дисциплинарного взыскания высшим командиром;
  • в случае увольнения с военной службы по служебному несоответствию, в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке, в связи с вступившим в законную силу обвинительным приговором суда в связи с систематическим неисполнением условий контракта военнослужащим — с месяца, в котором поступил выписка из приказа об увольнении;
  • в случае нарушения требований законов и других нормативно-правовых актов, повлекших материальный ущерб, — за месяц, в котором издан приказ о привлечении к материальной ответственности;
  • в случае совершения в части аварий, событий, связанных с гибелью людей по вине военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей, или преступлений — за месяц, в котором произошла авария, событие, связанное с гибелью людей.

Важно также добавить, что не выплачивать премию военным или уменьшать ее в течение нескольких месяцев за одно и то же допущенное нарушение запрещается.

Что еще нужно знать

Напомним, каждый военнослужащий в Украине получает ежемесячное денежное довольствие, в которое входит зарплата, 11 различных надбавок, одна доплата и пять вознаграждений. Сумма каждой прибавки может варьироваться.

Мы также сообщали, что украинские военные, пострадавшие в результате ранений, контузий или увечий во время выполнения боевых задач, имеют право на государственную помощь. Размер и характер таких выплат зависят от тяжести травмы и ее последствий.

выплаты
ВСУ
премия
деньги
награда
военные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство