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Президентка Єврокомісії оголосила про виділення першого мільярда євро на відбудову України

3 лютого 2023 17:35
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Відновлення України: Євросоюз оголосив про виділення першого мільярда євро
Сьогодні Урсула фон дер Ляєн бере участь у саміті Україна-ЄС в Києві
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Києві оголосила про виділення першого мільярда євро на відновлення руйнувань від війни росії проти України. Ці кошти будуть виділені відповідно до плану "Швидкого відновлення".

Про це Урсула фон дер Ляєн сказала на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС. 

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Європейська чиновниця наголосила, що важливо почати процес відбудови зруйнованої внаслідок російських обстрілів інфраструктури уже негайно. 

"Допомагати зараз відновити пошкодження, яких бомби путіна завдають енергетичній інфраструктурі це одна частина. Але відновлення будинків, доріг, інфраструктури, шкіл, лікарень  це щоденна робота, яку потрібно виконувати. Тому так важливо, щоб ми почали "Швидке відновлення" негайно. Це вбудовано у більший процес відбудови. Я рада, що ми можемо оголосити, що перший мільярд "Швидкому відновленню" буде наданий… Тож робота може початись негайно", — сказала вона.

Саміт Україна-ЄС

Сьогодні, 3 лютого, у Києві відбувся саміт Україна-ЄС. До столиці  прибули лідери Європейського Союзу на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. До складу делегації також увійшли 15 єврокомісарів.

Ключова тема саміту — готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Наразі українська сторона готується подати результати виконання рекомендацій ЄС. І чекає на позитивну реакцію.

"Ключовим питанням на порядку денному має стати перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ до ЄС після того, як Україна виконає всі рекомендації ЄК і отримає позитивну оцінку", — заявив днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В Офісі Президента України напередодні повідомили, що під час саміту Україна-ЄС також обговорюватимуть політичні питання, серед яких — "формула миру", а також військова співпраця.

"Але безумовно, що економіка, зона вільної торгівлі, Угода про асоціацію також будуть детально розглянуті", — сказав заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із очільниками Євросоюзу, які прибули до Києва на саміт Україна-ЄС. Глава держави наголосив у своєму виступі, що Україна не хоче втрачати жодного дня на шляху до євроінтеграції.

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