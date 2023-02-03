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Президент Еврокомиссии объявила о выделении первого миллиарда евро на восстановление Украины

3 февраля 2023 17:35
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Восстановление Украины: Евросоюз объявил о выделении первого миллиарда евро
Сегодня Урсула фон дер Ляйен принимает участие в саммите Украина-ЕС в Киеве
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве объявила о выделении первого миллиарда евро на возобновление разрушений от войны россии против Украины. Эти средства будут выделены в соответствии с планом "Быстрое восстановление".

Об этом Урсула фон дер Ляйен сказала на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

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Европейская чиновница подчеркнула, что важно начать процесс восстановления разрушенной в результате российских обстрелов инфраструктуры уже немедленно.

"Помогать сейчас восстановить повреждения, которые бомбы путина наносят энергетической инфраструктуреэто одна часть. Но восстановление домов, дорог, инфраструктуры, школ, больниц это ежедневная работа, которую нужно выполнять. Поэтому так важно, чтобы мы начали "Быстрое восстановление" немедленно. Это встроено в больший процесс восстановления. Я рада, что мы можем объявить, что первый миллиард "Быстрому восстановлению" будет предоставлен… Так что работа может начаться немедленно", — сказала она.

Саммит Украина-ЕС

Сегодня, 3 февраля, в Киеве прошел саммит Украина-ЕС. В столицу прибыли лидеры Европейского Союза во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В состав делегации также вошли 15 еврокомиссаров.

Ключевая тема саммита — готовность Украины к началу переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время украинская сторона готовится представить результаты выполнения рекомендаций ЕС. И ожидает положительной реакции.

"Ключевым вопросом в повестке дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в ЕС после того, как Украина выполнит все рекомендации ЕК и получит положительную оценку", — заявил на днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Офисе Президента Украины накануне сообщили, что во время саммита Украина-ЕС также будут обсуждаться политические вопросы, среди которых — "формула мира", а также военное сотрудничество.

"Но безусловно, что экономика, зона свободной торговли, Соглашение об ассоциации также будут подробно рассмотрены", — сказал заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква в эфире национального телемарафона.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами Евросоюза, прибывшими в Киев на саммит Украина-ЕС. Глава государства подчеркнул, что Украина не хочет терять ни одного дня на пути к евроинтеграции.

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