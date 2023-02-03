Восстановление Украины: Евросоюз объявил о выделении первого миллиарда евро

Сегодня Урсула фон дер Ляйен принимает участие в саммите Украина-ЕС в Киеве

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве объявила о выделении первого миллиарда евро на возобновление разрушений от войны россии против Украины. Эти средства будут выделены в соответствии с планом "Быстрое восстановление".

Об этом Урсула фон дер Ляйен сказала на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

Заявление президента Еврокомиссии

Европейская чиновница подчеркнула, что важно начать процесс восстановления разрушенной в результате российских обстрелов инфраструктуры уже немедленно.

"Помогать сейчас восстановить повреждения, которые бомбы путина наносят энергетической инфраструктуре — это одна часть. Но восстановление домов, дорог, инфраструктуры, школ, больниц — это ежедневная работа, которую нужно выполнять. Поэтому так важно, чтобы мы начали "Быстрое восстановление" немедленно. Это встроено в больший процесс восстановления. Я рада, что мы можем объявить, что первый миллиард "Быстрому восстановлению" будет предоставлен… Так что работа может начаться немедленно", — сказала она.

Саммит Украина-ЕС

Сегодня, 3 февраля, в Киеве прошел саммит Украина-ЕС. В столицу прибыли лидеры Европейского Союза во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В состав делегации также вошли 15 еврокомиссаров.

Ключевая тема саммита — готовность Украины к началу переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время украинская сторона готовится представить результаты выполнения рекомендаций ЕС. И ожидает положительной реакции.

"Ключевым вопросом в повестке дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в ЕС после того, как Украина выполнит все рекомендации ЕК и получит положительную оценку", — заявил на днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Офисе Президента Украины накануне сообщили, что во время саммита Украина-ЕС также будут обсуждаться политические вопросы, среди которых — "формула мира", а также военное сотрудничество.

"Но безусловно, что экономика, зона свободной торговли, Соглашение об ассоциации также будут подробно рассмотрены", — сказал заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква в эфире национального телемарафона.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами Евросоюза, прибывшими в Киев на саммит Украина-ЕС. Глава государства подчеркнул, что Украина не хочет терять ни одного дня на пути к евроинтеграции.