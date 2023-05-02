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Прибуток російських компаній, які обслуговують літаки Airbus и Boeing, знизився майже в шість разів

2 травня 2023 12:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прибуток російських компаній, які обслуговують літаки Airbus и Boeing, знизився майже в шість разів
Чоловік поряд з російським літаком. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прибуток компаній Російської Федерації, які обслуговують літаки Airbus і Boeing, минулого року впав у 5,6 раза. Це майже до 400 млн рублів. У Мінтрансі розповіли, що під час ремонту авіатехніки є проблеми, однак бар'єри для постачань запчастин буде знято.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Прибуток російських компаній знизився

Основна частина прибутку (15,6 млрд руб) припала на двох провайдерів, що належать S7 Group Владислава Філєва і групі "Аерофлот". Виторг найбільшого російського гравця на цьому ринку — S7 Technics — скоротився на 8,5% (до 11,5 млрд руб), чистий прибуток — на 43% (до 1,1 млрд руб). У "Аерофлот Технікс" виторг зріс на 4,9% (до 4,1 млрд руб), але компанія показала максимальний збиток у своїй історії (з 2016 року) — 570 млн руб.

Представник російського "Аерофлоту" розповів, що третина збитку, тобто близько 190 млн руб, це "паперовий" збиток, пов'язаний з особливостями нових стандартів бухгалтерського обліку. Решта суми — додаткові витрати, що виникли на процедуру передання виробничих обсягів від департаменту з технічного забезпечення "Аерофлоту" до "Аерофлот Технікс", а також істотне скорочення нальоту літаків.

Финансовые компании в РФ
Зміни фінансових показників найбільших компаній РФ по обслуговуванню і ремонту літаків. Фото: росЗМІ

Наразі в РФ понад 200 сертифікованих організацій, що здійснюють технічне обслуговування повітряних суден. 

Чому в російських компаній зменшився прибуток

Міжнародні санкції, які були оголошені проти РФ, безпосередньо торкнулися бізнесу компаній, що займаються ремонтом авіатехніки. Вони позбулися прямих поставок від західних виробників агрегатів, запчастин, комплектуючих, інструментів та обладнання.

Від співпраці з країною-терористом відмовилися глобальний провайдер Lufthansa Technik та "Люфтганза Технік Восток Сервісез". 

Директор корпоративних комунікацій Єнс Крюгер розповів, що із введенням санкцій Євросоюзу і США Lufthansa Technik припинила комерційну діяльність для своїх російських клієнтів і розірвала з ними контракти. За його словами, "Люфтганза Технік Восток Сервісез" теж "припинила бізнес-діяльність для російських клієнтів".

Крім того, минулого року скоротилася робота повітряного транспорту в Росії. Наприклад, через заборону на польоти в Євросоюз пасажирські перевезення впали на 14%, до 95,21 млн осіб.

Авіаційний експерт Григорій Померанцев вважає, що на прибуток компаній РФ могли вплинути також обмеження на надання техобслуговування для іноземних авіакомпаній через призупинення дії європейських та бермудських ліцензій.

Нагадаємо, 22 квітня, Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що нині набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її. До санкційних списків додано 322 компанії.

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